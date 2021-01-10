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台去年結婚跌破13萬對 創10年來新低

台灣新聞組／台北10日電
台灣公布2020年人口資料，結婚對數為12萬1702對、結婚率千分之5.16，為逾10年來新低。（本報資料照片）
台灣公布2020年人口資料，結婚對數為12萬1702對、結婚率千分之5.16，為逾10年來新低。（本報資料照片）

內政部戶政司公布2020年人口資料，結婚對數為12萬1702對、結婚率千分之5.16，為逾10年來新低，離婚對數則為5萬1680對。

此外，同性結婚對數為2387對，比2019年減少552對，同性離婚對數明顯增加，去年有371對，比第一年的110對多了261對，漲幅達237.27％。當中，女性在結婚、離婚對數都比男性多，男性有674對結婚、100對離婚，女性則有1713對結婚、271對離婚。

根據內政部資料，2020年台灣累計結婚對數為12萬1702對，比2019年減少1萬2822對，結婚率為千分之5.16。其中不同性別結婚的有11萬9315對，同性婚姻有2387對。

上一次結婚對數跌破13萬為2009年，因屬於民俗上的孤鸞年以及遭遇金融風暴景氣不佳，當年僅11萬6392對結婚，結婚率為千分之5.04；2011年因適逢民國百年，結婚對象衝高到16萬5305對，是近10年來最高。

2020年台灣離婚5萬1680對，比2019年減少2793對，離婚率為千分之2.19。其中不同性別為5萬1309對，相同性別則為371對。

同性婚姻2019年5月24日上路，2019年同性結婚對數為2939對，男性928對、女性2011對；同性離婚則有110對，男性50對、女性60對。

內政部近日也公布去年1至12月出生人數為16萬5249人、創歷年新低，死亡人數為17萬3156人，人口總數為2356萬1236人，比108年減少4萬1885人，年減0.18%，首度負成長。對於結婚率同創逾10年新低，有學者擔心未來出生數可能會持續下探，呼籲政府應趕快提出對策。

內政部 台灣 風暴

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