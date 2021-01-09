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集中檢疫所搶手 1小時被訂走485房

台灣新聞組／台北9日電
發言人莊人祥說，台灣新增三例境外移入新冠肺炎確定病例。（記者陳婕翎／攝影）
發言人莊人祥說，台灣新增三例境外移入新冠肺炎確定病例。（記者陳婕翎／攝影）

海外疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨日公布，台灣新增三例境外移入確診病例，其中一位非洲台商疑似染疫，提出醫療專機申請，成為第二例包機返台治療病例。因應春節返台人潮，防疫旅館數量告急，昨天晚上8時，指揮中心開放集中檢疫所，一小時內有485人訂房成功，占釋出房數三成以上。

醫療應變組說，若預約量一兩天就爆滿，將會再釋出更多房間提供檢疫。交通部已積極爭取近期可增2500房防疫旅館，有望逐步緩解春節返鄉人潮需求。

因應防疫升級，1月15日起返台居家檢疫需「一人一戶」，加上農曆過年是防疫旅館的尖峰時間，北市府觀光傳播局昨天宣布，1月11日至28日的北市防疫旅館，除台北市民外，即日起開放金門、馬祖、澎湖離島居民預訂入住。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣8日新增的三例境外移入病例，分別來自奈及利亞(案824)、埃、(案825)及美國(案826)入境，案824為非洲台商，當地確診新冠肺炎，因有返台就醫需求，提出專案申請，成為台灣第二例包機返台治療新冠病例。

案825則為埃及籍未滿10歲女童，因家人在台工作；今年1月5日與其他3名家人一同來台，因個案較為年幼，無法於埃及當地進行檢驗，故入境時於機場自費採檢，8日確診。

案826為台籍20多歲女性，去年8月至美國就學，今年1月1日起陸續出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等症狀，因1月2日於當地進行核酸檢驗結果為陰性，故未就醫；個案於1月6日返台，入境時主動通報有症狀，於機場採檢，8日確診。

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