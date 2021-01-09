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去年新生兒16.5萬寫新低 台灣首見人口負成長

台灣新聞組╱台北9日電
2020年台灣新生兒少於17萬，人口首度負成長。(本報資料照片)
2020年台灣新生兒少於17萬，人口首度負成長。(本報資料照片)

內政部昨公布2020年人口統計，整年總出生人數為16萬5249人，創歷年新低，且去年死亡人數為17萬3156人，超過出生人數，台灣人口首度負成長。行政院表示，台灣少子化現象是長期趨勢，政府會持續投入經費並採取多面向關注，以「雞尾酒療法」解決少子化問題。

內政部昨也公布2020年戶籍人口總數，共為2356萬1236人，比2019年減少4萬1885人，年減0.18%。

內政部官員表示，人口變動包含自然和社會兩項因素，社會因素方面，去年戶籍遷出比遷入多了3萬3378人，推測是戶籍法規定，出境2年以上未返回台灣，就會將戶籍遷出，受疫情影響，可能很多人無法回台，導致遷出人數較多。

至於死亡人數超過出生人數，是台灣人口首度負成長，官員認為，出生人口創新低，可能也與新冠肺炎有關，因不確定性因素致民眾不敢生育。

行政院秘書長李孟諺表示，針對少子化現象，行政院一直有投入新的措施，新冠肺炎疫情或許對去年出生率有影響，但少子化畢竟是長期趨勢，政府會持續投入經費並採取多面向關注，以「雞尾酒療法」解決少子化議題，包含產業面、就業面、住宅面、補貼面、教育面都會注意。

國發會官員表示，為避免勞動力不足或老化，積極推動婦女和中高齡者的勞參率，提高勞動力的素質、透過政策加強攬才。此外，推動地方創生也有助於年輕人回鄉，藉由提供更好的環境來提高生育率。

學者指出，人口負成長不見得馬上就會影響勞動力供給，從出生到進入勞動市場，還有20年可以準備；台大國發所教授辛炳隆表示，眼前的人力短缺更嚴重，且未來移工也會短缺，這20年準備除了要搶救生育率，也要將勞動人口變化納入產業政策考量，政府應提出具體精算數字。

辛炳隆說，讓人擔心的是未來移工也會短缺，其他國家也在搶人。他也認為，搶救生育率還有20年可以準備，但要把產業政策納入考量。大家都知道未來是少子化，也知道要加快數位轉型，但兩個速度到底誰快誰慢，則需要具體精算。

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