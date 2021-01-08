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上海多名台商 自費接種疫苗

特派記者林宸誼／上海8日電
上海市陸續對重點人員接種新冠疫苗，尤其台商較多的醫療及餐飲已有多位台商先施打疫苗，而上海台商子女學校教職員也可優先施打新冠疫苗。（取自上海台商子女學校微信公眾號）
上海市陸續對重點人員接種新冠疫苗，尤其台商較多的醫療及餐飲已有多位台商先施打疫苗，而上海台商子女學校教職員也可優先施打新冠疫苗。（取自上海台商子女學校微信公眾號）

上海市陸續對重點人員接種新冠疫苗，尤其台商較多的醫療及餐飲已有多位台商先施打疫苗。一位餐飲業台商表示，已經自費自願在1月3日接種疫苗，1月17日準備接種第二劑疫苗。

上海台協發言人、常務副會長李崇章表示，上海市政府先前公布第一批可以接種新冠疫苗的行業，包括海關、醫療、物流等重點人員，其中醫療行業比較多的台灣人，都已經開始陸續接種疫苗。

吳記鮮定味老闆沈宗隆表示，他和員工都會施打大陸國產新冠疫苗，「不管你是大陸人還是台灣人，其實這次上海是針對行業別，決定施打新冠疫苗先後順序，而且大陸的外交人員、醫護人員都打了，還有什麼好怕？」

沈宗隆指出，去年底接獲上海市場監督管理局通知，他統計好人數報給市監局並已匯完款，「看能否在1月中下旬排上，施打新冠疫苗。」

另名從事日式料理、要在17日接種第二劑新冠疫苗的台商表示，是在去年12月22日接獲通知，統計店裡自費、自願施打疫苗的人數，並於12月25日透過銀行轉帳，繳交每人人民幣406元共兩劑的費用，兩天接獲通知，「1月3日接種第一劑，然後過了14天後再施打第二劑。」

上海台協副會長蔡世明表示，台協有接到不少會員詢問，「但會員態度大部分都是在觀望中，若施打疫苗後可以採認，或縮短隔離期間，相信願意接種的人一定會大增。」

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