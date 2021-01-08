新規！自主健康管理 禁外出聚餐

指揮中心7日公布最新規定，自主健康管理期間禁止參加大型活動、外出聚餐或聚會，違者最高罰30萬台幣。(本報資料照片)

國際疫情持續升溫，中央指揮中心昨公布最新「自主健康管理規範」。過去自主健康管理者僅被要求「盡量避免」進出公共場所，但此次明文規定自主健康管理7天期間禁止參加大型活動、外出聚餐或聚會，不能參加尾牙，連小包廂圍爐、KTV都不被允許，只能在家吃飯、圍爐。違者最高罰台幣30萬元。

以1月4日為例，台灣 正在自主健康管理者達9577人。

指揮中心發言人莊人祥昨說，用餐時無法全程佩戴口罩，聚餐或聚會難以避免近距離交談，因此提高防疫 等級，禁止自主健康管理者外出聚會用餐。但他也說，如無出現任何症狀，自主健康管理者仍可正常生活，但進入超商或超市須全程佩戴口罩，且避免長時間逗留。

台灣昨新增3例境外移入新冠肺炎病例，分自美國、菲律賓及印尼入境；另再現1例英國變種株病例，為本月2日公布的案804英國籍30多歲男性，成為台灣第五例英國變種病毒確診者。

另外，浙江台商案719與自德國入境確診者案693，同住相同旅館 、病毒序列也幾近相同，但指揮中心仍指相關人員以及場所均驗不到病毒，強調案719並非在防疫旅館染疫。不過，專家小組召集人張上淳認為，難以排除於旅館內感染的可能性。

張上淳昨說，「不能因為病毒序列幾乎一致就認定是同一時間造成的感染或傳播」，但兩人病毒株類似存在著兩種可能性，一為兩人各自在不同地方感染，卻染上相同類型的病毒株，也有可能是一人先感染，透過環境等因素傳播給另一人，也難以排除於旅館內感染的可能性。張上淳說，只能說經過採檢後，確認沒有群聚問題發生。

「兩人病毒株相同，不排除是該病毒株已在世界各地大流行可能性。」疾管署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青則說，兩名確診者互不認識，來台時間、住宿樓層都不同，調閱監視器也證實兩人檢疫期間都未外出，空調系統經諮詢專家無傳播疑慮，個案入住前環境都有確實清消，20件環境檢體含門把、馬桶等結果皆為陰性。