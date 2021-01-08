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新版晶片護照11日上路 放大「TAIWAN」字樣

記者徐偉真／台北8日電
新版護照封面。(記者徐偉真╱攝影)
新版護照封面。(記者徐偉真╱攝影)

外交部領事事務局長葉非比昨天表示，加強台灣辨識度的新版晶片護照將於下周發行，共準備50萬本供民眾換發，去年受新冠肺炎疫情影響，換發護照本數大幅減少，估計約有130萬人護照效期不滿1年甚至過期，領務局鼓勵這些民眾申請換發新版護照，護照規費及申請條件、流程都沒改變。

葉非比昨在外交部例行記者會上表示，新版護照封面放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。

葉非比表示，無論護照效期還有多久，都歡迎申換新版護照，不論在境內還是海外，11日起都可以申請換發，不換發者也可繼續使用到護照效期截止日，新版護照規費仍維持每本收費1300元台幣，未滿14歲孩童每本900元。

葉非比表示，外交部已將護照樣本寄給台灣各駐外館處周知各國政府、機場港口海關、移民局、國際航空運輸協會（IATA）及航空公司等，給予持用新版晶片護照國人通關便利，新版護照的安全存量50萬本也已經準備完成。

葉非比說，受疫情影響，去年全年申請換發的護照約37萬本，過去平均每年有170萬人換發護照，領務局估計去年約130萬人護照效期不滿1年甚至過期，因此特別鼓勵這些民眾換發護照。

由於目前仍有疫情，葉非比表示，民眾換發護照也須遵守防疫規定，必須配戴口罩等，領務局櫃台也都裝有透明隔板，保護民眾及領務局人員。

新版護照內頁。(記者徐偉真╱攝影)
新版護照內頁。(記者徐偉真╱攝影)

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