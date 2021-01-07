農會加班費發人民幣 勞動部：可罰百萬

民進黨南投縣黨部6日至縣府陳情，指鹿谷鄉農會106年間涉嫌違法以人民幣發放員工加班費。(記者賴香珊／攝影)

民進黨南投縣黨部執行委員曾琮愷、水里鄉長陳癸佑等人昨天到南投縣政府檢舉，鹿谷鄉農會2017年曾透過旅遊團員攜帶人民幣 入境，涉嫌違法發放人民幣給農會員工當加班費。縣府表示，若雙方合意應未構成違法，也未接獲農會員工表達不滿。

勞動部昨指出，勞基法明定工資應以法定通用貨幣 給付，人民幣非法定通用貨幣，即便員工沒有不滿仍屬違法；農會做法仍屬違規，可依法開罰新台幣2萬至100萬元。財金官員說，境內所從事的交易應以新台幣來表示、記錄及結算；若員工不願接受，雇主就不可以人民幣來給付薪資或費用。

本報系聯合報報導，曾琮愷、陳癸佑指出，鹿谷鄉農會2017年以人民幣當員工加班費，每人每次收到人民幣1750元、折合約新台幣約7000元加班費；這筆款項疑是鹿谷鄉農會辦理會員代表及理監事到中國大陸自強活動時，以「化整為零」方式返台時攜帶入境，質疑涉及國安問題和不法洗錢。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，農會在大陸開帳戶供陸方客戶買茶時匯款，但這筆人民幣80萬元款項難以匯回台灣 ，若一次提領回台灣要兌換為新台幣，銀行也拒絕，因此透過團員以合法額度攜帶入境，再以現鈔發給員工當加班費，類似「向員工換新台幣」概念，員工到對岸旅遊時可使用，過程無違法。

由於陳癸佑的妻子陳尤敏曾有意競逐鹿谷鄉農會總幹事，因綜合分數未達標，未能進入面試階段，農會高層質疑是否因此而爆料？陳癸佑昨說，他的妻子是拜訪基層才受託反映此事。

南投縣政府農業處長陳瑞慶說，農會員工並非公務員，而是適用勞基法的一般勞工，針對以人民幣現金發放費用，若雙方合意應無違法。縣府財政處也說明，現有法令未明確規範不得以其他外幣支付，且人民幣、美金等在台也有掛牌的參考幣值。

勞動部官員指出，勞基法明訂工資給付應以法定通用貨幣給付，雇主若在台灣發給勞工工資，就應用法定通用貨幣，也就是新台幣給付，即便員工對於縣府發人民幣沒有不滿，但人民幣不是法定通用貨幣，農會已涉嫌違法。

財金官員說，人民幣不是外匯，而是依照兩岸關係條例而來，商家及員工都有權拒收人民幣。雇主給付薪資屬員工提供勞務的給付，原則上也應以新台幣來給付，但若法令另有規定或依契約，經勞雇雙方合意，則是例外狀況。