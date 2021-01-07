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美籍棄嬰15歲了 越洋寄信盼見台灣救命恩人

記者王思慧／花蓮7日電
當年棄嬰長大後寄感謝信謝謝救命恩人，退休警員林茂隆（左）將感謝信唸給84歲婦人（右）聽。(記者王思慧／攝影)
當年棄嬰長大後寄感謝信謝謝救命恩人，退休警員林茂隆（左）將感謝信唸給84歲婦人（右）聽。(記者王思慧／攝影)

花蓮瑞穗鄉一對楊姓老夫婦15年前，在家門口發現一名男棄嬰，輾轉被美國人收養。男嬰長大後，從美國寄一封感謝信到花蓮，想要謝謝當時的救命恩人，可惜楊老先生已過世。84歲遺孀柏阿珠聽聞當年的男嬰有幸福的家庭，高興地說「平安長大真好」，希望未來有一天能親眼看看孩子。

來源：聯合影音網

楊老先生以前當過村長，也擔任過頭目，是很熱心的人，七年前因病過世。遺孀柏阿珠收到感謝信後，憶起當時是9月某天的清晨4點，聽到嬰孩的哭聲，出門一看發現孩子掙扎哭泣，趕緊抱起來安撫，孩子很健壯，但自己已經有六個小孩，實在養不起，因此向警方求助。

遠渡重洋的感恩信，經社會福利機構寄給警方，再送到雜貨店。柏阿珠說，事後經常想起這個小孩，不知道在哪裡生活，過得好不好；在收到感謝信後，非常開心，也跟丈夫說當年的孩子已平安長大。

當年受理報案的退休警員林茂隆表示，當天一早有人報案，在富民村雜貨店的公共電話下，發現一個紙箱，裡面是一名棄嬰，就連臍帶都還沒剪斷，只用圍巾跟外套包起來，擔心被野狗攻擊或失溫，緊急安置處理。當時還看到紙箱裡放了只有一半的手鐲，可能是未來媽媽想要相認，但直到現在都不知道生母是誰。

柏阿珠珍惜地把感謝信從口袋裡拿出來，退休警員林茂隆將感謝信唸給阿嬤聽。信裡寫到，少年非常感謝當年的救命之恩，並說自己剛滿15歲，在台灣先跟寄養媽媽住5年，才被送到美國，現在不但有來自台灣的手足，還有一隻愛犬，希望能前往花蓮跟救命恩人見一面。

「原本是小小的嬰孩，現在長這麼大了」柏阿珠阿嬤感動地說，收到少年寄來的信非常高興，鼓勵他好好讀書，孝順養父母，也盼能親眼看看孩子。

15年前男嬰被裝在紙箱裡，棄置在雜貨店門口。(記者王思慧／攝影)
15年前男嬰被裝在紙箱裡，棄置在雜貨店門口。(記者王思慧／攝影)
84歲婦人收到當年救援少年的感謝信，希望未來彼此能見面。(記者王思慧／攝影)
84歲婦人收到當年救援少年的感謝信，希望未來彼此能見面。(記者王思慧／攝影)

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