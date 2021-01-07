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陸廠代工…台灣大9萬支手機 出廠前就遭駭

記者黃有容、李奕昕／台北7日電
台灣大哥大自有品牌Amazing A32驚傳資安疑慮。(記者林澔一／攝影)
台灣大哥大自有品牌Amazing A32驚傳資安疑慮。(記者林澔一／攝影)

台灣電信自有品牌手機驚傳資安疑慮，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，據刑事局情資，台灣大哥大自有品牌Amazing A32手機特定版本，內建軟體查有資安疑慮，已要求業者依法盡速善後補救。台灣大統計，該手機在台灣的合作廠商力平國際，共出貨9萬4194支手機，將配合召回協助更新作業系統。

刑事局表示，去年7月先後接獲民眾寫信到警政署長信箱陳情，指被詐團利用。這些手機用戶多為不玩遊戲的老人，也未將手機借人使用，均使用Amazing A32手機。由於植入惡意程式位置，在儲存原始系統的手機韌體，重置手機也無法移除，且手機權限未被「解鎖」，研判手機出廠就已「中毒」。經查有48件詐騙案與此品牌手機有關。

刑事局說，詐團透過惡意程式掌握被害人門號，申請遊戲帳號，攔截遊戲公司傳來的認證碼簡訊，在遊戲網頁輸入認證碼申請帳號充當人頭，再以假援交、解除分期付款等，騙被害人購買遊戲點數，存進人頭帳號。

官警說，台灣的手機被植入惡意程式，多半是民眾欠缺資安意識，點擊不明來源網址；手機在製程便植入惡意程式，在台灣恐是首例。

台灣大表示，Amazing A32的設計、生產、製造及送驗檢測，皆由力平國際負責，收到相關單位通知後，就主動檢測A32手機軟體，並主動封鎖海外七個惡意IP，要求廠商開發新版2.0作業系統。

NCC也主動檢測該款手機及其他電信業者自有品牌手機，並強調，除該款手機外，其他自有品牌手機目前沒有發現類似情事。台灣大表示，經清查其他Amazing貼牌手機，只有這款是委託大陸廠商華瓏公司代工，其他同品牌機種都沒有資安相關問題。

雖然NCC認為，Amazing A32是由大陸廠商代工，凸顯大陸白牌手機的資安問題，但官員坦言，無法追溯惡意程式到底在哪個階段被植入，不一定是在大陸工廠製程發生；另外，財團法人電信技術中心（TTC）資安檢測並非新款手機上架時的必須要件，目前僅鼓勵業者送檢，呼籲消費者還是要注意資安原則。

手機 台灣 資安

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