全台停灌20年來最大 補償金破70億

農委會5日宣布桃園將停灌近2.8萬公頃，加上其他縣市的一期停灌面積，總計超過7.4萬公頃停灌。圖為桃園大溪地區收割後的農田雜草叢生。(記者侯永全／攝影)

水情吃緊，農委會昨天宣布桃園一期作將停灌近2.8萬公頃，加上先前宣布的嘉南、台中、竹苗，今年全台一期作停灌面積超過7.4萬公頃，占總灌區二成四，為近20年來停灌總面積最大的一次。農委會評估，此次旱災從去年二期延續至今年一期，針對桃竹苗、台中、嘉南各地停灌補償金額，預計超過70億元台幣(約2.5億美元 )。

外界擔心停灌面積過大，是否會造成米價上漲？農委會副主委陳駿季表示，停灌面積不一定全種水稻，且目前公糧庫存約89.6萬公噸，民間糧商也還有60萬公噸，即使今年一期稻作少收，整體米價波動也不會太明顯，預計未來一年米價維持穩定，可能有微幅波動，但不至於影響太大。

陳駿季表示，受反聖嬰年影響，今年2月到6月少雨機率偏高，截至昨日止，石門水庫蓄水量約六成六，中央災害應變中心決議桃園「部分停灌、部分供灌」，因桃園有五個灌區，其中第三灌區有7174公頃，去年一期協助節水休耕轉作、二期又遇旱停灌，若今年一期再停灌，等於「連三期都沒種植作物」。為公平起見，決定第三灌區今年一期供灌，其餘灌區2.7萬公頃仍要停灌。

農田水利署長蔡昇甫表示，其實桃竹苗停灌面積比過去幾次旱災還少，但大甲溪、德基水庫水量罕見低檔，導致台中一口氣停灌2萬公頃，是台中農業史上最嚴峻的一次。

農水署評估，桃園此次停灌補償金額初估約20億元，先前嘉南停灌補償16億元、台中及竹苗約20億元，再加上桃竹苗去年二期停灌補償16億元，此次旱災補償經費將超過70億元。