新聞評論／蔡政府看上不看下 台經濟挨「K」

台北股市5日猛烈上攻，台積電收盤攻上542元新高，帶動大盤，攻克「一萬五」，再創歷史新高。(記者杜建重／攝影)

台灣 2020年經濟表現亮麗，財經圈多以「V型反轉」形容，認為經濟已在疫情 趨緩後第二季觸底反彈。襯以台股近來屢創新高，這樣的說法廣為各界接受。中央銀行也樂觀預測，台灣去年成長率可達2.58%。連南韓媒體都盛讚，台灣之所以成功，是因為「不看中國 臉色」。

「V型反轉」的說法，未免過度簡化了台灣經歷疫情的衝擊。原因是，用平均值來討論經濟表現，掩蓋許多產業和勞工飽受經濟折磨的事實。更準確的說法，台灣經濟的表現其實是「K型復甦」：有一批產業及投資者因機運湊合而大獲其利，但另一些產業及從業者卻因各項管制而深受衝擊，因此社會的貧富差距變得更懸殊。在K字的上揚端，是科技股、產業龍頭、金融投資者；在K字下墜端的，則是傳統產業、中小企業、藍領階級和低所得者。

再看，韓媒對台灣經濟「成功」的解讀，則恐怕畫錯了重點，也不符合事實。只要檢視一下經貿數字，即可發現情況並非如此。以去年前11個月的外貿統計為例，台灣和大陸的貿易額為1951億美元，較前年同期增加12.9%；其中出口為1367億美元，占台灣總出口額的43.8%。換言之，台灣對中國大陸的依賴度高達43.8%，比馬政府時代還上升了3.8個百分點。雖然蔡政府立場反中，但現實上台灣經貿卻更向大陸傾斜。

儘管兩岸政權互相敵視，事實上兩岸經貿難以脫鉤，這在深受新冠肺炎衝擊的2020年更顯真切。台灣去年之所以能保持成長，除了島內疫情控制得宜，相當程度也得力於中國疫情的迅速獲得控制；因此兩岸的產業供應鏈仍能保持活絡往來，得以在全球消費及生產下墜的情況下持續出貨。台灣2020成長率可望達2.58%，固值得驕傲，但這絕非「全球唯一」；據估計，中國大陸的表現也可望超過2%的表現，其第三季甚至已達4.9%的成長。

也因此，陸委會和國台辦最近競拿出口依賴度的話題做文章，互相揶揄對方「是你依賴我」，其實無法遮掩兩岸產業高度相互依存的事實。假使蔡政府覺得台灣對大陸的出口增長，是代表「大陸對台灣的依賴增加」；試問，蔡總統五年來積極推動「新南向」政策目的何在？在增加大陸對台灣的依賴嗎？更可笑的是，陸委會能把經濟學家嚴肅討論的「依存度」問題掉轉槍口，作出全然反向的解釋，只能說阿Q到了極點。

台灣防疫的成功，對經濟穩定具有極大的助益，這是事實。但任何有責任感的政府都不能沾沾自喜於總體經濟，卻忽略了社會上受到疫情衝擊而墜落的一群，這也是極迫切的事實。我們之所以要強調經濟是「K型復甦」，原因就在蔡政府的大內宣近期有流於「歌功頌德」的傾向，喜愛吹噓政績光鮮，而刻意遮掩社會真相。每當有社會陰暗面的消息傳出，或吹哨的聲音響起，政府就會設法掩蓋及消音，這顯然有害社會公平與正義。

以產業為例，電子業是天之驕子，去年前十月成長了17%；對比之下，其他產業的出口卻是負成長10.7%。以平均值看，總體出口成長是3.4%，但細看業別，卻是哀樂各異。若再算上服務業，多少旅遊業是跳崖式的下墜，多少知名老店或品牌收攤，多少人失業，多少社福機構募不到捐款。這些，在在需要政府的關注與安頓。

V和K之別，就在那下滑的一撇，蔡政府不能看上不看下。