弱美元時代轉型難 台灣傳產咬牙苦撐

台灣經濟的表現其實是「Ｋ型復甦」：有一批產業及投資者因機運湊合而大獲其利，但另一些產業及從業者卻因各項管制而深受衝擊，因此社會的貧富差距變得更懸殊。 (本報資料照片)

新台幣強升，不少出口製造業承受匯兌損失壓力，對機械、工具機業者更是影響甚大，相關業者表示，政府建議轉型、升級等方式說來容易，但大環境不佳影響經營，中小業者恐無能力支應龐大的轉型支出。工具機公會理事長許文憲則表示，鄰近國家貨幣同步也升值，台灣 產業還是要做好準備，否則退出市場也不意外。

長期以美元 報價的中小型電子廠，也蒙受較大的匯兌增加壓力。不過，包括台積電、日月光等半導體龍頭指標廠，由於持續擴增產能，也需要以美元支付設備款，多少可減輕升值帶來匯損壓力，並將匯率 變動因素反映在調高產品報價上。

不過，許多中小企業則大嘆獲利受匯率影響大，許文憲表示，現在只是陣痛期，整體產業應該最好準備，往自動化、智慧製造、高附加價值與擴大內需方向轉型。但有業者表示，現在大環境不佳，投入大筆資金轉型，不見得很快就會產生效益，現階段最重要的仍是要度過眼前的難關。

全國中小企業總會理事長李育家表示，目前中小企業的匯損還難以估計，許多出口廠商不僅是「做白工」甚至還是「流血輸出」。他直言，今年健保費、基本工資調漲，企業成本已大幅增加，如今再加上台幣急升，等於雪上加霜。

經濟部長王美花昨表示，目前就是美元較弱的時期，對台灣企業來說確實也有壓力，經濟部會加大力度，協助企業增加附加價值跟轉型。

經濟部評估，國內最受匯率波動衝擊的分別為工具機、紡織、手工具等傳統產業。王美花曾在央行理事會上提出，資通訊、半導體產業出口沒有關稅問題，傳統產業則面對關稅、台幣升值的雙重壓力，將持續跟廠商溝通因應措施。