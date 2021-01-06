台幣觸27字頭 創23年半新高 央行：恐K型復甦

新台幣匯率5日盤中最高飆至27.973元，再創23年半新高。圖為銀行牌告匯率。(記者潘俊宏／攝影)

台北股匯市昨天聯袂猛烈上攻，台積電收盤攻上542元新高，帶動台股收漲98點，攻克「萬五」大關，再創歷史新高。新台幣匯率 開盤不久即升破28元整數關卡，引爆出口商恐慌大賣，中央銀行眼看守不住，棄守盤中防線，匯價最高飆至27點973元，強升4.51角，再創23年半新高，實質匯率進入27元的新時代。

尾盤央行 重手調節，新台幣匯率變盤，收在28.402元，升幅大幅收斂，小升2.2分，仍續創23年新高。在央行與外資及出口商對作下，台北及元大外匯市場爆出26.26億美元的巨量，創逾九個月最大量。

「大家要開始習慣看到27元了。」匯銀主管認為，全球央行都保持寬鬆貨幣政策，國際美元持續疲軟，市場對疫苗進展仍抱樂觀態度，而台灣防疫表現出色，出口暢旺，資金必然湧入，央行雖頑強抵抗，新台幣升勢難擋。

對於股匯狂飆，央行表達憂心。「台灣是個小池塘，大鯨魚跳進來時，水花就四濺！」央行指出，主要央行採超寬鬆貨幣政策，導致資本大量流入新興市場，台灣身為小型開放經濟體，無法隔絕這些外溢效應，使新台幣升值壓力大增，恐出現實體經濟與金融市場脫鉤的K型復甦，加劇金融不穩定及資產泡沫化疑慮。

此外，新台幣匯率太強將衝擊企業獲利，進而影響勞工加薪幅度，當勞工加薪幅度有限，又有疫情干擾，種種因素可能波及全年經濟成長表現，假設匯率變化太大，連串的副作用將如骨牌效益般逐步顯現。

央行也分析，疫情對經濟帶來立即、劇烈且具高不確定性的衝擊，雖然疫苗研發出爐，但變種病毒出現，下半年爆發大規模感染風險提高，未來疫苗恐需像流感疫苗 一樣需定期施打。貨幣及財政政策必須要持續支援，全球超寬鬆貨幣政策難以退場。

不能出國 民眾不覺錢變大

但民眾卻沒有感覺手中的錢變大了，因受到疫情影響無法出國，無法直接感受到購買力變強的威力。新台幣升值也難以立即反映在國內末端售價上，消費者也難以感受到台幣升值的好處。

K型經濟復甦

所謂K型經濟復甦，就如將英文字母K橫切為上下兩截。上半截右臂往上延伸，代表科技、醫藥行業受惠於疫情而火熱。然而下半截右臂卻是往下延伸，代表因疫情而重創的航空、旅遊、零售經營環境，仍處於深淵之中。