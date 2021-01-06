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春節到 防疫旅館爆滿 台北、高雄限「市民」入住

台灣新聞組╱綜合6日電
台北市防疫旅館爆滿，服務人員忙碌回覆民眾電話詢問相關住宿問題。(本報資料照片)
台北市防疫旅館爆滿，服務人員忙碌回覆民眾電話詢問相關住宿問題。(本報資料照片)

1月15日起返台居家檢疫者需「一人一戶」，加上農曆過年將至，防疫旅館1月的住房率爆滿。台北、高雄市府昨都宣布，即日起，防疫旅館僅限有戶籍的「市民」入住。

本報系聯合報報導，交通部觀光局表示，春節前6都防疫旅館訂房全面爆滿，近期會再增加1000間房間上線。為減輕防疫旅宿消毒等防疫成本負擔，增加加入防疫旅宿誘因，觀光局已呈報交通部向行政院爭取延長防疫旅館補助，預計延至6月底。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，擬開放集中檢疫所供返台者入住，約有3300多床可用，目前單日住宿費用為3000元(台幣，下同，約100美元)，至於民眾入住費用仍在研議中，應會比3000元低。

全台防疫旅館共1萬6000房，莊人祥說，目前台北、台南、新竹縣市、高雄市防疫旅館已滿房，苗栗縣則已快爆滿，桃園市已九成滿，新北市、台中市皆七成滿，其餘縣市還有空房。

為解決已爆滿的防疫旅館狀況，莊人祥說，印尼移工暫緩入境，全台各處集中檢疫所都還有空房，仍有3300多床可用。

北市觀光傳播局昨表示，為確保北市民返台有防疫旅館住，即日起，預訂1月11日至28日的北市防疫旅館，須提供身分證明文件影本或照片，北市防疫旅館於這段尖峰日期，僅接受北市民預定入住。

高雄市府觀光局長周玲妏也說，高市防疫旅館量能有限，自即日起，防疫旅館以高雄市民優先入住。

台南市長黃偉哲表示，大家都是台灣的一分子，應同舟共濟，以在地市民優先合乎情理，不過若有多餘容量，各縣市還是應互助，考慮接受其他縣市居家檢疫者。

北市旅館公會常務監事邱樂芬也表示，北市府根本是畫地自限，「尖峰期間限北市民入住，很奇怪、也非常不合理」，防疫應全台一同配合。

另外，中華航空一名副機師昨天遭媒體爆出，去年11月13日凌晨1時54分抵台，應要進行三天居家檢疫，卻在11月15日到台中北屯高爾夫球場打小白球。對此，華航證實並表示，當事人已承認錯誤及表達歉意，將從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解雇。

春節快到，防疫旅館1月住房率爆滿。(本報資料照片)
春節快到，防疫旅館1月住房率爆滿。(本報資料照片)

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