農退上路！30歲加入、65歲退休 估可月領3.7萬

農委會主委陳吉仲下午舉行「農民退休儲金開辦記者會」記者會宣布，農民退休儲金110年1月1日正式開辦，12月7日開始受理，鼓勵青年農民提繳農退儲金。記者林伯東／攝影【作者：林伯東，日期：2020-12-04，數位典藏序號：20201204145026991】

「農民退休 儲金」元旦上路，蔡英文總統昨天到高雄美濃參加開辦典禮時表示，全台有45萬農民可受惠，政府完成照顧農民最後一塊拼圖，台灣 全面性建立退休制度，不管從事何種行業都有保障。

實際從農且符合農保被保險 人、未滿65歲、未領其他社會保險老年給付等三條件者可投保，已有人躍躍欲試，也有人說要觀察再決定。

去年底試辦期間，高雄市美濃區有兩成五、1000名農民申辦，投保率全台最高。農委會昨在美濃辦啟動儀式，農委會主委陳吉仲、勞動部長許銘春、高雄市長陳其邁等人參加，老中青三代農民上台分享心情。

陳吉仲說，農委會已推動農民健康保險、農業保險、農民職災保險，去年立法院通過「農民退休儲金條例」，政府與農民對等提撥退休儲金，提撥率1%到10%，以勞工每月基本工資2萬4000元、每月提撥10%計算，30歲農民在65歲退休時每月可領3萬7000元，47歲領2.4萬，50歲1.5萬元，不影響現行老農津貼。

蔡英文說，農民退休儲金有兩個重要意義，一是政府兌現照顧農民決心；去年元旦她承諾要建立農金制度保障農民退休生活，一年來克服身分認定、年資計算等問題，在國會通過農民退休條例，完成農民四大福利最後一塊拼圖。另外，台灣全面建立退休制度，以後不論從事哪一個行業都有職業保險，也讓從農成為可以安心養老的職業，吸引更多青年返鄉。

農委會統計符合資格的農民43萬人，預估第一年有6萬人申請，不過2020年12月7日開放申請時，反應似乎不如預期。西螺鎮農會總幹事廖錦富說，有青農早上來申請，下午就反悔取消，理由是「擔心繳不起」。有人反映不是每個月都有收入，「現在就快沒飯吃，還擔心40年以後的事？」