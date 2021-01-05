黑白集／三保齊漲理直氣壯 蔡政府話術了得

衛生福利部宣布，健保費率由4.69%漲至5.17%。(記者蘇健忠／攝影)

除了開放萊豬進口，蔡政府送給全民的新年禮物還有健保 、勞保和國保費 率「三保齊漲」。算下來，每個家庭一年支出得多出數千到上萬元。十年前馬政府要漲健保費，被民進黨轟得體無完膚；如今蔡政府一口氣三漲還理直氣壯，令人哭笑不得。

在野黨批評三保齊漲，綠委鄭運鵬回稱，社會保險 應該「自給自足」，健保「2018年就該漲，只是因為各種原因未漲」，反對的人是民粹。鄭運鵬為護航說出了真話，其實就是政權考量。當年應漲未漲，是為了九合一大選；這次蔡政府三漲，是吃定「今年沒選舉」。

蔡政府調漲費率的理由是「入不敷出，連年虧損」。這說法大家並不陌生，當年的軍公教年金改革，用的也是同一理由。但一如當年只動軍公教卻不敢動虧損更大的勞保和國保，這次「三保齊漲」的同時，「農保」卻加碼開辦農退儲金，一年得多花1、20億銀子，且逐年增加。吸人民的血，再挖另一個錢坑，天下有這種道理？

農保幾乎全由政府埋單，每年花掉500億元以上，占農委會預算三分之一。對此，蔡政府從不說「入不敷出」，反而加碼辦農退。只能說，一旦攸關選票，社會保險「雙標」又何妨。

蔡政府劣政不少，卻總能找到話術來美化。但話術被看破手腳後，便只剩騙術。