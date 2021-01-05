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新聞評論／陰險的保費突襲 健保沉痾宿疾都不管

聯合報社論
衛生福利部宣布，健保費率由4.69%漲至5.17%。(中央社)
衛生福利部宣布，健保費率由4.69%漲至5.17%。(中央社)

選在年假開始前數小時，衛福部長陳時中宣布健保費率從4.69%調高至5.17%，補充保費漲至2.11%，此舉不啻是對全民的一次突襲。調漲保費議題先前引發議論，陳時中以新冠疫情衝擊經濟為由，說自己很傷腦筋，要等過完年再決定。誰料這是緩兵之計，他竟在實施前半天才宣布此事，殺得全民措手不及。

說這是史上「最陰險的保費突襲事件」並不為過。第一，健保費率的升降攸關全民權益，當然必須要經過公開討論。尤其，萊豬開放剛引發莫大爭議，蔡政府嘴上還說著「謙卑」，卻立刻又做出專斷決策，顯示毫不在乎民意。第二，健保財務的盈虧，和政府管理的良莠與制度的合理與否有很大的關係；若完全不在制度上作任何改革，卻一味從民眾身上拔毛補漏，黑洞只會越補越大。第三，蔡政府算準年假期間輿論無法聚焦，且全民注意力都在萊豬身上，因而迅雷不及掩耳地調漲保費即期實施。如此機巧的操作，用心實在可議！

以衛福部的說詞，健保費率需要調漲是因為健保財務連年虧損，今年底虧損將突破771億元台幣，安全準備金則低於一個月，已達調漲標準。問題是，對於健保虧損的原因，衛福部做過深層的總檢討嗎？對於備受詬病的部分人濫用健保現象，提出過什麼防堵之道嗎？對於外界一再呼籲收取「部分負擔」以抑制浪費的建言，衛福部提出過任何改革方案嗎？沒有！衛福部什麼都沒做，陳時中僅火速決定讓全民概括承受制度的不健全、少數人的濫用和政府的怠惰。

一味調漲保費，其實無助於健保的財務健全和永續經營。以剛結束的2020年為例，道理一說即明：因為受新冠疫情影響，許多人唯恐受到感染，因此避免前往醫院；僅前三季，就醫人數即減少了將近2000萬人次。從積極面看，民眾節制自己不必要的就醫行為是好現象，可以減少健保醫療資源的浪費。但從消極面看，由於就診人數驟降，使得不少基層診所或區域醫院收入銳減，有些則因持續賠錢而必須縮編甚至向銀行借貸。

這些現象，顯然不是政府調漲保費就能解決。更令人奇怪的是，既然去年就醫人數大幅下滑，政府必須向各級醫院、診所給付的醫療點數，整整下降了100億多個點數；照理說，健保財務支出應該大幅下降才對，為何衛福部仍拿虧損的雞毛當令箭，調高全民保費？這是政府在刻意欺瞞百姓，或者健保費用被挪用於其他不當之處，才會有如此偌大的出入。對此，衛福部若不清楚說明，將難杜悠悠眾口。

事實上，這類的健保「黑數」經常被提及，但政府卻往往避重就輕，不願意誠實交代或務實改革。最近醫界即提出一項質疑：從2000到2017年間，整體就醫人數減少了0.3%，但醫療費用卻從平均每人8422元暴升至1萬6400元，近乎翻倍。由此可見，全民健保資源有越來越「集中化」的趨勢，少數的人集中花掉了全民的健保經費。如果衛福部不作任何改革，長此下去，健保財務黑洞越來越深，年輕世代還能享受健保的眷顧嗎？全民健保還能算「全民」的健保嗎？

陳時中說，保費調漲之後，受雇者平均每月保費只多繳63元。挑比較低的平均數說，這就是為政者的巧妙話術，藉此迴避了自己必須面對的所有議題。想想企業的負擔就好，目前保費的負擔比是企業七、政府二、勞工一，政府漲得輕鬆，但它想過企業的支出多沉重嗎？

健保 保費 陳時中

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