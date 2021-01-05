促轉會擬提案…返還政治犯遭沒收土地 估償百億

促轉會規畫提出「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，返還威權時期政治犯遭沒收的土地。促轉會副主委葉虹靈昨天表示，內部仍在做最後的討論，公告的期程未決，權利回復方式將採「原物返還」或「金錢賠償」兩種方式，力拚在本月做出預告。據統計，相關土地超過500筆，政府恐須支付超過新台幣百億元賠償金。

對於這項法案，國民黨 立院黨團總召林為洲表示，國民黨不反對賠償，用什麼方式賠償也可以討論，「甚至拿黨產優先來處理也可以」；民進黨 團書記長莊瑞雄則說，受委屈的人得到補償是天經地義的事情，相信這樣的政策方向大家都不會反對。

對於相關賠償可能達百億元之譜，時代力量黨團總召邱顯智認為，該還的還是要還。

促轉會評估，若相關草案通過，約47%當時遭沒收且目前閒置、未轉賣第3人的土地可獲返還；至於其餘53%土地，因已轉賣第3人，或成為道路、公署等用地，無法「原物返還」，政府恐須支付超過新台幣百億元賠償金，但賠償標準仍在研議。

另外，在威權統治時期曾替政府執行國家不法行為的公務員，例如緝捕政治犯時，拿走對方物品等，草案也列入應將財產歸還的規範對象。據促轉會調查，政治犯遭沒收土地中，所有權人現為公家單位者，包括台北市第一殯儀館部分土地、國防部 營區、圓山微波廣播塔基地等。