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期許鴻海趕上台積電 郭台銘：台灣要有更多護國神山

台灣新聞組╱台北5日電
鴻海研究院4日揭牌，鴻海集團創辦人郭台銘（左）、鴻海董事長劉揚偉出席見證。(記者曾原信╱攝影)
鴻海研究院4日揭牌，鴻海集團創辦人郭台銘（左）、鴻海董事長劉揚偉出席見證。(記者曾原信╱攝影)

被稱為台灣「護國神山」的台積電，獲美日爭相邀請前往設廠，成為美日制中建構半導體科技新防線的要角；鴻海集團創辦人郭台銘昨日表示，台灣不能只有台積電一座護國神山，而是要有更多護國神山，期許鴻海集團可以迎頭趕上，「至少可以看到台積電的方向盤」，他也期許更多年輕人與人才加入台灣產業轉型升級的行列。

而廣達電腦董事長林百里表示，台達電、台積電只差一個字，但都是台灣的「護國神山」，因為電腦對台積電的晶片、台達電的電源供應器都不可或缺。

林百里：台達電也是護國神山

鴻海研究院昨天舉行揭牌儀式，郭台銘、鴻海董事長暨鴻海研究院院長劉揚偉、國發會主委龔明鑫等貴賓均出席與會。

郭台銘說，台灣不能只有一個台積電，護國神山應該多幾座，劉揚偉是科技人，了解半導體產業與軟體產業，也負責很大的營運，並有產業科研與美國創新研發經驗，希望鴻海的未來不是專注製造的鴻海，當然，不一定趕上台積電，但是，「至少看到台積電方向盤。」

他說，目前還有很多科技應用可以發展，例如自動駕駛，雲端計算等。郭台銘指出，華為創辦人任正非提到，要集中資源做雲計算，科技的未來要靠年輕人，要靠國家政策。

郭台銘透露，他曾經與中國大陸某科技公司的董事長會談，該董事長告訴他，一年可以賺100億美元，但是幾乎不用繳稅，其中75%的投資研發可扣抵，25%用在培養人才。

郭台銘指出，台灣的未來，要有年輕人、要有新生兒，不能只有一座護國神山，要許多座護國神山，台灣有非常多的有智慧前輩，如何在過程中讓更多公司投入研發，讓更多人才加入，這是台灣賴以茁壯，創新轉型升級的要件，開春第一天，他把自己的理想、期待說出來，希望台灣未來會更好。

郭台銘強調，希望有多一點優秀人才加入產業，他已經退休，百分之百授權劉揚偉，「不要問我景氣問題，」話鋒一轉，提到2021的期望，他希望疫情趕快過去，台灣能夠多幾座護國神山，在台積電帶領下，都應該轉型升級，科技的力量仍然是台灣未來發展的最大力量，而這需要更多年輕人加入。

鴻海研究院4日舉行揭牌儀式，創辦人郭台銘（左二起）、國發會主委龔明鑫、鴻海董事長...
鴻海研究院4日舉行揭牌儀式，創辦人郭台銘（左二起）、國發會主委龔明鑫、鴻海董事長劉揚偉出席。(記者曾原信╱攝影)

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