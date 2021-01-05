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法官是幫凶？牛為吃草滿身傷 陽明山刺鐵絲圍籬惹議

台灣新聞組╱台北5日電
外號「水牛伯」的立法院長游錫堃4日再到擎天崗關心連續暴斃的水牛；圖為擎天崗被刺鐵絲圍籬圈限制的水牛。(記者邱德祥／攝影)
外號「水牛伯」的立法院長游錫堃4日再到擎天崗關心連續暴斃的水牛；圖為擎天崗被刺鐵絲圍籬圈限制的水牛。(記者邱德祥／攝影)

陽明山擎天崗水牛集體暴斃引發社會各界關注，有「水牛伯」之稱的立法院長游錫堃昨天再度上山看牛；陪同的文化大學教授胡正恆表示，山上刺鐵絲圍籬圈限制水牛活動範圍，若水牛能自由移動就不會死，呼籲「不要讓水牛為了吃草弄得滿身傷痕」。

陽明山國家公園管理處長劉培東解釋，圍籬具一定功效，未來會研議是否有更好作法，但水牛並非為了吃草而遭刺鐵網畫傷。

擎天崗水牛接連死亡除了營養不良，民眾也質疑陽管處2019年底圍起刺鐵絲網造成牛吃不飽、吃不好。學者質疑主因恐要追溯接連兩次牛撞傷人國賠案，法官都以陽管處人牛隔離設施維護不當判賠，迫使政府設施愈做愈多，害死牛的不只是惡劣天氣，法官恐怕也是幫凶。

陽管處指出，法院以陽管處未以設施有效管理人牛衝突判賠，因此區隔人牛設施也從一條簡單繩索升級成有刺的鐵絲網圍籬；但國家公園向來宣導對野生動物不干擾、不餵食，並要注意自身安全，這群無主水牛長期野化已被視為野生動物，陽管處不是畜養者，結果要擔負人牛衝突責任並不公平。

文化大學景觀系教授郭瓊瑩表示，這群牛已自然野化，在國家公園要自力生活，設圍籬是破壞自然景觀；國家公園不是動物園，也不是牧場，法官可檢討陽管處對遊客宣導是否足夠，但判定設施不良造成人牛衝突的論點「很有問題」，也等於逼政府把人民都當媽寶。

游錫堃表示自己從小飼養水牛，了解水牛跟人一樣怕冷怕熱，夏天到山上避暑、冬天到低海拔處避寒，若水牛一定要養在陽明山，甚至用圍籬圍起來，這樣違反水牛習性。他說，陽管處有不得已苦衷，若無圍籬，水牛恐造成農損、傷害遊客，甚至闖入道路遭車撞，是否架設圍籬很兩難；若營建署或陽管處認為水牛在陽明山的管理有困難，他願意作為協調者，幫忙找尋更適合的地方。

外號「水牛伯」的立法院長游錫堃（前）4日再到擎天崗關心連續暴斃的水牛。(記者邱德...
外號「水牛伯」的立法院長游錫堃（前）4日再到擎天崗關心連續暴斃的水牛。(記者邱德祥／攝影)

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