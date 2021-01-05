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防疫蒐個資 柯：一句國家為你好 人民就埋單？

台灣新聞組╱綜合5日電
中央流行疫情指揮中心日前使用「天網」，逮到不少自主健康管理者違規跑去參加跨年演唱會。(記者潘俊宏／攝影)
中央流行疫情指揮中心日前使用「天網」，逮到不少自主健康管理者違規跑去參加跨年演唱會。(記者潘俊宏／攝影)

中央流行疫情指揮中心日前使用「天網」，逮到不少自主健康管理者違規跑去參加演唱會，外界質疑這套系統恐遊走在人權和侵犯隱私邊緣。疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，所有在防疫裡蒐集到的資料、相關的個人資訊，都在蒐集後28天就要銷毀。

監察院國家人權委員會則表示，「公民與政治權利國際公約」第17條有關個人隱私之保障，向來為國家人權委員會關注，惟有鑑於全球疫情仍屬嚴峻，國家人權委員會認為仍應兼顧全體民眾健康權，因此將在疫情緩和後，再全面檢視政府作為，以維人權。

指揮中心1月2日將「天網」正名為「電子圍籬2.0」。指揮中心發言人莊人祥表示，傳染病防治法第48條及58條分別規定居家隔離及檢疫者不能外出，自主健康管理者也在這兩條規範的範疇內，「電子圍籬2.0」是根據上述法律，定點監測居家檢疫、隔離、自主健康管理等3類民眾的行蹤。

莊人祥表示，監測與手機訊號與基地台有關，而非利用GPS，舊版電子圍籬可觀察個案位置，不能擅離某個位置；至於新版，則記錄是否去過特定場所，而自主健康管理者僅針對有無進入特定場所。

行政院長蘇貞昌也表示，從來不是要了解民眾私訊內容或去查個人通訊，而是基於維護2300萬人的健康；如果違反規定，立即查察、立即制止，也是保護民眾的健康，不會侵害個人隱私，「過去一年多，也看出台灣因為這樣，所以非常有效果，也從沒有去侵犯任何個人隱私。」

台北市長柯文哲表示，「天網」在維護大眾健康、保護個人隱私的界線該怎麼拿捏？應該公開、多方討論，但不是一句「國家都是為你好」，就能讓人民埋單。他說，科技本身無好壞，但一定要合法合理使用；不透明的資訊，只會帶來不信賴，掌握權力的政府不該關起門，迴避外界的檢視。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，防疫中心說「即使你沒帶電話，我們也能監控你」，他不能認同，這樣的監控可能超過法律授權，到底是如何監控，政府必須向人民說清楚。

時代力量黨團總召邱顯智也認為，政府應該保證在蒐集並達成防疫目的後，在一定時間內確實銷毀，以維護人民的隱私，以及資安。

隱私 疫情 防疫

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