「天網」侵害人權？鄭文燦：隱私資料疫後應銷毀

桃園市長鄭文燦表示，涉及個人隱私的資料應在疫情後，透過公正第三方銷毀。（本報資料照片）

疫情 指揮中心日前使用「天網」，逮到不少自主健康管理者違規跑去參加演場會，監察院憂心，這套系統恐遊走在人權和侵犯隱私 邊緣，對此桃園市長鄭文燦表示，涉及個人隱私的資料應在疫情後，透過公正第三方銷毀。

本報系聯合報報導，新冠肺炎疫情影響，有許多居家檢疫、隔離者，中央流行疫情指揮中心要求提供手機 號碼追蹤定位，如發現居家檢疫者離開被畫為電子圍籬的住處範圍，警政系統就會收到通報，不過也衍生出用電子監控系統追蹤手機是否會侵犯人權的問題。

鄭文燦說，防疫部分確實會有涉及人權的課題，如個人旅遊史、TOCC調查等資料，而這些資料應該在疫情後，透過公正第三方銷毀，不管是電子圍籬、個人旅遊史、防疫基本基料，TOCC等，只要涉及個人隱私權部分應該要銷毀。

鄭文燦表示，電子圍籬或是居家檢疫、隔離，都會有權益受限制的問題，這類問題建議中央可以著手規範，但因防疫需求，在必要且合理的範圍內都是可以支持的。

中國時報報導，政府啟動「天網」發現自主健康管理者趴趴走，遭質疑對全民手機監控，甚至運用在政治攻防。民眾黨立委張其祿表示，此舉顯示政府確實在技術上能監控民眾，國家機器是否有權力監控人民，這部分應該要查明，即使政府現在沒有廣泛運用科技監看人民，但不保證以後不會，相關單位仍應明訂相關SOP規範，並說明引用的法治程序及原因，不該以「疫情」當藉口帶過。

國民黨立委李貴敏則認為，人民的行蹤屬於隱私的一部分，政府沒資格去侵犯人民隱私範圍內的自由。她也擔心，搜集這樣的資料，會不會將來以此為政治目的，或用行蹤隱私來恐嚇特定人。