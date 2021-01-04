怕染疫檢查銳減 癌症死亡恐激增

防疫期間，就診人次銳減，許多病人未能定期回診受檢，腸胃科醫師擔心，未來大腸癌死亡人數恐明顯增加。（本報資料照片）

受疫情 影響，去年就醫人次大減，與前一年相較，至少降低2000萬人次，其中以消化內科健保給付點數減少最多，第一季、第二季分別下降14%、20.8%，降幅位居第一名，消化系醫學會秘書長邱瀚模警告，許多該回診做內視鏡檢查的民眾並未就醫，預估少篩1000個大腸癌病人，台灣防疫成功，但未來恐與美國一樣面臨疫情後癌症 死亡增加人數等慘況。

統計發現，去年各科別健保點數出現明顯變化，以消化內科點數減少最多，與前年同期相較，去年前三季點數少12.5%，坐穩點數減少科別的第一名，其次為急診科和兒科，降幅約在10%。

邱瀚模指出，去年內視鏡檢查的民眾明顯變少，包括上消化道、下消化道，還有超音波檢查，很多患者應回院例行檢查和追蹤，但因擔心疫情，而晚個幾個月，或是半年再回診。但延誤檢查，絕對會影響後續的治療成效，衍生更多的醫療成本，這是即將發生、不容忽視的重大議題。

舉例來說，相較於前年，去年大腸癌篩檢 就少發現1000個大腸癌病人，這些癌友在半年之後，病程就往後進展一期，再半年則又加兩期。邱瀚模擔心，台灣未來可能會面臨到疫情後癌症死亡增加的慘況，明明還有得救的大腸癌友患者，因延誤檢查，確診時已到晚期。

國健署去年6月時也發布過類似警訊，去年1至5月癌症篩檢人數比前年同期少兩成，篩檢為陽性的民眾回診率明顯降低，其中以大腸癌掉得最多，以往陽性個案有大約八成回診率。

邱瀚模說，美國新冠肺炎死亡數雖高，仍敵不過慢性病的死亡人數，因為許多慢性病患疏於回診，未能規律用藥，導致病情惡化，美國學者估，受到新冠肺炎影響，將導致2030年癌症死亡人數明顯增加，特別是大腸癌、乳癌等需常規篩檢病人，因延誤篩檢及治療，淋巴結等轉移，治療難度更高。