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54名諾獎得主都拿過！台科大教授黃炳照獲宏博研究獎

記者潘乃欣／台北4日電
台科大化工系教授黃炳照（前排左一）獲德國「宏博研究獎」。(圖：台灣科技大學提供)
台科大化工系教授黃炳照（前排左一）獲德國「宏博研究獎」。(圖：台灣科技大學提供)

台科大化工系教授黃炳照獲頒德國「宏博研究獎」。校方表示，宏博研究獎是頒給外國學者的最高榮譽，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，共54名諾貝爾獎得主曾獲得此獎項，台灣曾獲獎者包括前中研院院長翁啟惠及院士李德財、吳德財、吳茂昆、劉國平、賀曾樸、李遠鵬等人。

台科大表示， 「宏博研究獎」每年以推薦提名方式，甄選全球約百名傑出學者，獲選者可獲獎金6萬歐元，分次停留德國從事研究，以其研究強項與德國學者共同實踐為期一年的研究計畫。多年來該基金會已結合130多國，各項宏博獎項成為德國與國際學術界深度交流的最佳平台。

校方描述，黃炳照學術專長是創新奈米結構能源材料研發，包括鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池的奈米結構能源材料等。他透過同步輻射臨場光譜技術，有效了解電池運作的細節狀況，臨場光譜技術對於電池材料的開發，對鋰離子電池、燃料電池及太陽能電池的未來發展都有重大影響。

黃炳照表示，多年前開始即與德國從事台德電池跨國研究計畫，合作研發鋰電池的材料，期望發展高能材料，提升電池壽命與安全性。電池研發有很多挑戰性，透過臨場同步觀察，能理解電池的運作機制是重要關鍵，也期望未來研究能將電池能量密度提高，使材料使用更少、降低成本，能便宜生產並兼顧高安全性。

黃炳照說，能樂於投入研究工作，是在高三及博士班時，就有機會受中研院院士吳大猶和李遠哲普通物理與化學動力課程的啟發，當時院士們實際指導動量守能、分子碰撞的能量守恆，讓他大開眼界，也對研究充滿好奇和熱情。

他分享，一路以來要感謝的人很多，在成大就學時期受恩師周澤川的照顧，也很感謝在台科大擔任教職初期，就能有研究的第一桶金，台科大當時投入的設備讓年輕教授的他能有所發揮。他也期望自己的研究能讓電池技術開發更進步，並希望自己的研究路程也可以啟發有興趣的學生們投入科學研究工作。

德國 諾貝爾獎 台灣

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