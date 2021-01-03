紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐約時報報導，台灣 在防疫 上有超水準的表現，但許多台灣人民卻有不好的預感：台灣的好運還會維持多久？專家也質疑，台灣的防疫能再撐6個月，直到全體國民都接種疫苗 ？如果疫苗的免疫效果不能持久，台灣人能忍受繼續鎖國1年，甚至5年？

紐時報導，在全球遭受痛苦、損失、死亡、大規模失業、經濟重創之際，台灣的處境有如電視影集「陰陽魔界」（The Twilight Zone）中的平行時空。

數月來，島上的人正常生活，正常得很詭異，婚禮照常舉行，民眾湧入棒球場看球賽、欣賞演奏會、在夜市趴趴走。台灣人口2350萬，比美國佛羅里達州多，但死於新冠肺炎的人數，用雙手就數得完。

台灣衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，就因為防疫成功，政府的防疫策略根基更不能動搖。自去年3月起，台灣在國境嚴格把關，所有入境民眾均須居家檢疫14天，包括本國公民。

報導說，這道高牆防止染疫者湧入，但是當世界其他地方因施打疫苗放鬆防線時，台灣卻冒著在經濟和政治上遭孤立的風險。

陳時中向紐時表示，在證明疫苗是持久的抗疫武器前，政府不大可能更動防疫政策。他表示，台灣不會像某些地方迫於民意壓力鬆綁限制，疫情復燃後再收緊。

陳時中說：「我認為還會爆發另一波疫情。因為人人都這樣想，『我已接種疫苗，或是我下周要接種疫苗，我已經等得夠久了，現在可以自由了吧？』」

他表示，唯有更多證據證明現有疫苗可產生持久免疫效果，「我們才能真正開始放鬆一些」。

全球已開始打疫苗，各國面臨如何與何時放寬邊界管制的問題，包括把地理位置上的隔絕當做主要防線的國家，例如澳洲和紐西蘭。

台灣很快採取入境限制，而且比許多國家的隔離時間更長，卻沒有遭到人民的反彈。台灣經濟也隨著全球經濟走緩，但成長數字還不錯。

曾在防疫上被誇讚的日本和南韓，現在正疲於應付急劇升高的新病例。

史丹福大學醫學院副教授王智弘表示，儘管台灣衛生官員防疫成功且孜孜不倦，台灣也靠了點運氣。

他說，隨著全球疫情不斷升高，傳染性更強的變種病毒在許多地區傳播，將有更多染疫者抵達台灣國界，這意味，遲早會有更多染疫者成為政府防線的漏網之魚。

台灣於12月30日證實一名從英國返台者感染變種病毒，隨即加強入境管制和隔離規定。

王智弘說，「台灣能撐這麼久，非常了不起」，但即使在今年中之前，台灣為所有國民施打疫苗，但從現在到年中還有6個月，要繼續保持6個月這麼成功的防疫非常困難。

陳時中坦言，政府許多防疫構想是從「在黑暗中摸索」得來。

舉例來說，2020年2月，鑽石公主號遊輪爆發群聚感染，停靠日本後，日本官員允許許多新冠病毒檢測呈陰性反應的乘客下船並自由行動，之後篩檢卻呈陽性反應。陳時中說：「這清楚告訴我們，採檢無論呈陽性或陰性反應都必須隔離。」

台灣防堵疫情著重嚴格隔離檢疫，減輕醫療體系負擔，且不必付出高昂篩檢成本。但部分專家呼籲政府擴大篩檢、揪出更多無症狀病例，特別是在國境。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權說：「我們許多防疫政策是在全球累積數百萬病例時提出，但現在總數達數千萬，且朝1億大關邁進。疫情已到完全不同的階段。」

陳時中說，他認為台灣應該開始全面檢測入境者，不只是將他們隔離。為防堵新變種病毒，台灣已對從英國入境者全面檢測。

台灣的防疫方針是無症狀感染者在隔離14天後，傳染風險不可能太高。陳時中表示，他相信台灣肯定有無症狀感染者成為漏網之魚。「但如果那些感染者沒有造成問題，我是該大費周章試圖把他們找出來，還是將精力投注在已造成問題的病例上？」

目前不清楚陳時中的賭注有多大。今年10月在刺胳針醫學期刊發表的研究指出，台北一家醫院的1萬4765人的血液採樣中，對新冠病毒抗體呈陽性反應的比例低於其他國家，但這比例顯示，無症狀和輕微症狀的感染者，仍比官方數字高得多。

王智弘指出，「基本上，這是取捨問題，你願意花多少錢，或願意冒多大風險。」全球疫情飆升，會有更多染疫者可能溜進台灣，「這是你能忍受你的房子有多少漏水的問題」。

新加坡國立大學傳染病教授費雪（Dale Fisher）比較台灣的嚴格國境管制和新加坡較靈活的做法。新加坡已解除台灣旅客入境限制，但台灣未對等回應。

費雪說，新加坡認為就算旅客帶進新冠病毒，也不大可能廣泛傳播，「如果你對你的防疫體系沒信心，國境只會愈守愈緊」。他表示，台灣真正的考驗是，如果疫苗沒有持久免疫效果，全世界還要與病毒共處，台灣民眾能再忍受與世隔絕1年、甚至5年嗎？

費雪說，「如果你只是要爭取更多時間，為自己做好準備，你就關閉國境。但我不認為這是一種策略。」