黑白集／天網值得台灣驕傲嗎？

「天網」成功揪出自主健康管理者亂跑。圖中非新聞當事人。（本報資料照片）

中央疫情指揮中心證實動用「天網」監測自主健康管理者行蹤，在跨年會場查獲多起違規案例；指揮中心稱將進行微調，持續強化春節防疫 。天網防疫似將成常態。

去年3月，以色列總理內唐亞胡說明考慮用手機 追蹤技術防疫，並透露此科技「已在台灣 測試且顯然取得巨大成功」。當時政府並未說明細節，隔幾天指揮中心才宣布利用電子圍籬管理居家檢疫及隔離者。

無論是電子圍籬，或加上入境檢疫系統的天網，技術上早就可透過監控手機掌握民眾行蹤；既然政府早已運用相關技術進行防疫監控，警界並指陳抗或選舉造勢等大型集會場合也用來計算人數，合理推論情治單位或可能已用於國家安全或治安。

前不久行政法院審理中天裁罰案，對於謝龍介在節目上指控政府濫權監控民眾手機，法院指通訊監察相關法令制度已臻完備，謝龍介言論實屬匪夷所思；對照天網，法官似乎顯得「天真純潔」。

監控手機防疫與監控手機掌握行蹤，說穿了是一體兩面，重點在國會可有授權？是否須經司法審查？如何確保不被濫用？以色列政府緊急授權可從電信業者方取得用戶位置資料，司法單位即宣布須經立法程序；台灣卻只憑防疫特別條例霸王條款的空白授權。看看以色列，想想台灣，你還會為天網驕傲嗎？