高房價低所得！去年新生兒創新低 台面臨16萬保衛戰

內政部統計，去年1到11月新生兒僅14萬7千多名，專家推估，即使加上12月出生人數，最多也不可能高於16萬3000名，今年更可能得面對16萬保衛戰，創史上最低紀錄。 （本報資料照片）

新冠疫情 讓民眾減少出門，曾有婦產科醫師預估，不少夫妻因此有時間製造「愛的結晶」，去年總生產人口可望增加5000到1萬人。但內政部統計，去年1到11月新生兒僅14萬7000多名，專家推估，即使加上12月出生人數，最多也不可能高於16萬3000名，今年更可能得面對16萬保衛戰，創史上最低紀錄。

台灣 守住新冠肺炎 疫情，但少子化問題更加嚴峻，前年台灣總新生兒數為17萬7767人，去年1到11月僅14萬7702人，婦產科醫學會理事長黃閔照表示，去年平均每月出生數為1萬3000多人，推估去年總出生數最多只有16萬3000多人。

對此，有網友在PTT討論為何大家生育率如此低，房價高「生了不就讓他貸貸相傳嗎？」、「生下來餵他吃毒豬嗎？不如不要生，不要虐待無辜的小孩」、「沒理由替國家和財團生更多的奴隸」、「台灣資源已經被財團地主政客占盡了，真的不用幫他們生奴隸，痛苦和剝削到這一代為止就好」、「成家生育早就是地獄級難度，根本就不差新冠肺炎啦」。

大部分的網友認為炒房、高物價、低所得、萊豬、鎘米等問題不敢生育很正常，但也有網友認為「低端自己不努力，整天只會怪政府」、「不怕，防疫嬰兒潮還沒生出來」。

台灣大學社會學系教授表示，台灣受疫情影響不大，受「經濟」影響較顯著，他悲觀地說，去年前11月的新生兒，都在2019年經濟狀況較好時受孕，人數還創下新低，代表無論有沒有疫情，「不生，才是大問題」。