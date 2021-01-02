抗疫逾一年 陳時中：今年中可見隧道曙光

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預測：「今年年中就可以看到隧道那一端的曙光。」但他也強調，看到光亮不等於走到盡頭。（記者胡經周／攝影）

抗疫已逾周年，全球企盼看到疫情 盡頭，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 預測：「今年年中就可以看到隧道那一端的曙光。」他強調，看到光亮不等於走到盡頭，「也還不知道距離隧道口有多遠」，但他相信，病毒變異將朝向流感化，摸清楚病毒路數，便可減少對病毒的恐慌。

外界認為終結疫情的希望是疫苗，但陳時中並不完全認同，他認為真正對疫情有控制力的，或許不是疫苗，而是抗病毒藥物；如同致死率其實不低的流感，「我們現在不會對流感病毒恐慌，就是因為我們了解流感病毒」，知道如何預防，和感染後如何醫治。

陳時中也正向看待病毒變異，英國變種病毒致死率並未增加，但易感染對象由中老年人轉而侵襲兒童和年輕族群，他分析，年輕族群的特色是活動力強，能夠把病毒傳布得更遠，這意謂病毒成功進化，藉由更活躍、更健康、更有耐受性的宿主群體，達到最大效益的感染效果；但相對的，感染者病徵會減輕，猶如流感化。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，人類確實會朝向與新冠病毒共處的未來邁進，預防新冠病毒感染很難，大家的認知應該改變，「感染不是問題，重症才是問題」，防堵減害不僅限於戴口罩，更重要的是個人健康生活模式。

何美鄉提醒，抽菸、不運動、肥胖及三高不僅是新冠肺炎重症風險因子，更可能影響疫苗成效，由於人體對新冠病毒及流感病毒易感基因雷同，過去研究發現不運動者及肥胖者即使接種流感疫苗 ，保護力也不佳，研判新冠疫苗也有類似狀況。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，疫苗仍是終結疫情最大關鍵，「疫苗可以掌握，但病毒演變方向難以控制」，多數人打疫苗，病毒傳播速率才會下降，甚至需要六、七成接種率才能達到群體免疫，但病毒並不會消失，未打疫苗的民眾仍可能被感染。

張上淳說，雖然已有成功的抗病毒藥物，但價格不菲，初期難以比照流感抗病毒藥物普遍使用，研判未來新冠肺炎死亡率恐達百分之一，不能因疫苗鬆懈個人衛生習慣，部分地區強制配戴口罩政策恐怕不會改變。