我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

抗疫逾一年 陳時中：今年中可見隧道曙光

記者陳婕翎、魏忻忻╱台北2日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預測：「今年年中就可以看到隧道那一端的曙光。」但他也強調，看到光亮不等於走到盡頭。（記者胡經周／攝影）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預測：「今年年中就可以看到隧道那一端的曙光。」但他也強調，看到光亮不等於走到盡頭。（記者胡經周／攝影）

抗疫已逾周年，全球企盼看到疫情盡頭，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預測：「今年年中就可以看到隧道那一端的曙光。」他強調，看到光亮不等於走到盡頭，「也還不知道距離隧道口有多遠」，但他相信，病毒變異將朝向流感化，摸清楚病毒路數，便可減少對病毒的恐慌。

外界認為終結疫情的希望是疫苗，但陳時中並不完全認同，他認為真正對疫情有控制力的，或許不是疫苗，而是抗病毒藥物；如同致死率其實不低的流感，「我們現在不會對流感病毒恐慌，就是因為我們了解流感病毒」，知道如何預防，和感染後如何醫治。

陳時中也正向看待病毒變異，英國變種病毒致死率並未增加，但易感染對象由中老年人轉而侵襲兒童和年輕族群，他分析，年輕族群的特色是活動力強，能夠把病毒傳布得更遠，這意謂病毒成功進化，藉由更活躍、更健康、更有耐受性的宿主群體，達到最大效益的感染效果；但相對的，感染者病徵會減輕，猶如流感化。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，人類確實會朝向與新冠病毒共處的未來邁進，預防新冠病毒感染很難，大家的認知應該改變，「感染不是問題，重症才是問題」，防堵減害不僅限於戴口罩，更重要的是個人健康生活模式。

何美鄉提醒，抽菸、不運動、肥胖及三高不僅是新冠肺炎重症風險因子，更可能影響疫苗成效，由於人體對新冠病毒及流感病毒易感基因雷同，過去研究發現不運動者及肥胖者即使接種流感疫苗，保護力也不佳，研判新冠疫苗也有類似狀況。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，疫苗仍是終結疫情最大關鍵，「疫苗可以掌握，但病毒演變方向難以控制」，多數人打疫苗，病毒傳播速率才會下降，甚至需要六、七成接種率才能達到群體免疫，但病毒並不會消失，未打疫苗的民眾仍可能被感染。

張上淳說，雖然已有成功的抗病毒藥物，但價格不菲，初期難以比照流感抗病毒藥物普遍使用，研判未來新冠肺炎死亡率恐達百分之一，不能因疫苗鬆懈個人衛生習慣，部分地區強制配戴口罩政策恐怕不會改變。

流感疫苗 疫情 陳時中

上一則

當總統全家失業 馬英九：寧可吃虧勿占便宜

下一則

隔離者偷跑跨年 「天網」揪出 桃5人挨罰北市勸離30人

延伸閱讀

疫情逼出最冷跨年 台北晚會不到2萬人

疫情逼出最冷跨年 台北晚會不到2萬人
不滿反萊豬？ AIT回顧影片獨漏盧秀燕

不滿反萊豬？ AIT回顧影片獨漏盧秀燕
健保費率漲至5.17% 目標2年內不再調整

健保費率漲至5.17% 目標2年內不再調整
黑白集／雙標陳時中 自己逆時中

黑白集／雙標陳時中 自己逆時中

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種