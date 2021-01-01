我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

黑白集／雙標陳時中 自己逆時中

黑白集
英國出現變種病毒，各國驚惶。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）
英國出現變種病毒，各國驚惶。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

新年來了，新冠還沒走。去年台灣防疫成績斐然，但翻開陳時中防疫軍令簿一看，他的決策忽弛忽緊，一下菩薩低眉，忽而金剛怒目，看似情緒暴走。同樣任性防疫的川普知道了一定發推：陳時中把屬於他的神蹟偷走了！

遠的不說，最近英國出現變種新冠，倫敦宣告封城，一海之隔的德、荷、比、奧、義一干國家都宣布與英斷航。但陳時中自信滿滿，只決定航班減半。五天後華航自倫敦載回了三名確診乘客，他依然嘴硬，說台灣有堅強堡壘，不必鎖國。

陳時中忘了，他的防疫金鐘罩才被紐籍機師鑿出破洞，卻還堅持己見。反倒是華航與長榮嗅出形勢不妙，先一步宣布停飛英國。果然，隔天比對揭曉，真有一英歸確診少年中鏢英國變種。

五天就被攻破堡壘，陳時中這才懂了歐洲各國的驚惶。但他暴衝髮夾彎的老毛病又犯，竟下令所有外國人一律禁止入境。這種殃及無辜的管制法，人們應該眼熟，小明與陸生都曾是刀下冤魂。

雙標與反覆都是陳時中的註冊商標，還要外加沒肩膀。媽祖遶境與跨年他都不敢宣布停辦。但一碰到兩岸有關，他的口氣就硬了，台商返台過年要討泡泡，不給就是不給。陳時中對洋人入境一向寬鬆，要不是碰到厲害的變種，他也不會自己「逆時中」，腫著臉宣布元旦開始鎖國。

陳時中 防疫 英國

上一則

蔡英文釋兩岸善意 國民黨：從國境管制不再有歧視開始

下一則

變種病毒在台驚見第2例 追蹤200人

延伸閱讀

變種病毒襲台 元旦起鎖國一個月

變種病毒襲台 元旦起鎖國一個月
陳時中鬆口：2000萬劑疫苗 最快明年3月到

陳時中鬆口：2000萬劑疫苗 最快明年3月到
AZ疫苗功效較差 專家：沒魚蝦也好

AZ疫苗功效較差 專家：沒魚蝦也好
遭網友罵「無恥舔美賣台」 陳時中：為了防疫不得已才提告

遭網友罵「無恥舔美賣台」 陳時中：為了防疫不得已才提告

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧