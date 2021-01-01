黑白集／雙標陳時中 自己逆時中

英國出現變種病毒，各國驚惶。圖為桃園機場入境旅客。（本報資料照片）

新年來了，新冠還沒走。去年台灣防疫 成績斐然，但翻開陳時中 防疫軍令簿一看，他的決策忽弛忽緊，一下菩薩低眉，忽而金剛怒目，看似情緒暴走。同樣任性防疫的川普知道了一定發推：陳時中把屬於他的神蹟偷走了！

遠的不說，最近英國 出現變種新冠，倫敦宣告封城，一海之隔的德、荷、比、奧、義一干國家都宣布與英斷航。但陳時中自信滿滿，只決定航班減半。五天後華航自倫敦載回了三名確診乘客，他依然嘴硬，說台灣有堅強堡壘，不必鎖國。

陳時中忘了，他的防疫金鐘罩才被紐籍機師鑿出破洞，卻還堅持己見。反倒是華航與長榮嗅出形勢不妙，先一步宣布停飛英國。果然，隔天比對揭曉，真有一英歸確診少年中鏢英國變種。

五天就被攻破堡壘，陳時中這才懂了歐洲各國的驚惶。但他暴衝髮夾彎的老毛病又犯，竟下令所有外國人一律禁止入境。這種殃及無辜的管制法，人們應該眼熟，小明與陸生都曾是刀下冤魂。

雙標與反覆都是陳時中的註冊商標，還要外加沒肩膀。媽祖遶境與跨年他都不敢宣布停辦。但一碰到兩岸有關，他的口氣就硬了，台商返台過年要討泡泡，不給就是不給。陳時中對洋人入境一向寬鬆，要不是碰到厲害的變種，他也不會自己「逆時中」，腫著臉宣布元旦開始鎖國。