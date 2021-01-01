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變種病毒在台驚見第2例 追蹤200人

記者陳婕翎、黃惠群／台北1日電
新冠肺炎變種病毒入侵台灣，疫指揮中心12月31日公布第二例。圖為桃園機場。（本報資料照片）
新冠肺炎變種病毒入侵台灣，疫指揮中心12月31日公布第二例。圖為桃園機場。（本報資料照片）

繼去年12月30日出現首例新冠肺炎變種病毒個案（案792），指揮中心發言人莊人祥昨日再公布第二例個案，為台籍20多歲男性（案791），去年2月至英國就學，12月22日返台，與案792非同班機；台灣在過去14天有英國旅遊史的入境者達200人，將全數追蹤，期滿進行採檢。

案791持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；去年12月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢確診，檢測Ct值為23，病毒量較高，所幸其發病前兩天到發病後未與親友接觸，所以未匡列接觸者。

台灣出現的變種病毒感染者皆為年輕留學生，莊人祥認為，可能與聖誕節至跨年間是留學生返台潮有關，暫時不能證實變種病毒僅針對年輕人。

台灣昨新增2例境外移入確定病例，分別為70多歲男性英國男子（案799）及20多歲印度男子（案800）個案。兩例均持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告，且無須匡列接觸者。

另外，上海市衛健委昨日通報，12月30日透過口岸聯防聯控機制統計，有6例境外移入確診病例，其中一人來自台灣。據悉，這應是台灣輸出至上海的第四例新冠確診病例。莊人祥表示，已向陸方發公文，了解確診者的個資、航班資訊等，陸方回覆「有結果會立刻告訴」，但指揮中心迄未收到消息，對方可能還需疫調時間。

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