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疫情逼出最冷跨年 台北晚會不到2萬人

台灣新聞組／台北1日電
疫情籠罩下，台北一○一是全球三處仍施放跨年煙火的其中之一，總共長300秒、1萬6000發的跨年煙火，吸引全球目光。（記者陳正興／攝影）
疫情籠罩下，台北一○一是全球三處仍施放跨年煙火的其中之一，總共長300秒、1萬6000發的跨年煙火，吸引全球目光。（記者陳正興／攝影）

去年大家悶壞了，全台原本準備超過十場跨年晚會，沒料疫情隱憂下，跨年夜前一日幾乎全面翻盤，其中台中大里場甚至拆台，成了全台唯一取消的跨年晚會。除了台北市，全部改成線上直播，但娛樂圈兩個盛事，包括五月天桃園、張惠妹台東演唱會則不畏寒風、疫情，如常熱鬧舉行。

另一方面，元旦總統府升旗典禮今天登場。升旗前的表演活動有國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、建國中學樂旗隊、 福爾摩沙馬戲團和高校聯合街舞團、柏齡太鼓、扶輪社車隊等；不同往年的是，今年因為新冠肺炎疫情關係，取消民眾現場觀禮，成了首次無民眾觀禮的府前元旦升旗。

北市續辦跨年，進場採實名制，民眾在管制區出入口讓工作人員掃碼入場，但人潮比去年相...
北市續辦跨年，進場採實名制，民眾在管制區出入口讓工作人員掃碼入場，但人潮比去年相比銳減。（記者潘俊宏／攝影）

因疫情與寒流影響，北市府昨晚跨年晚會到11時，舞台管制區內入場人數1萬6500人，依市府計算，管制區人滿可達11萬人。觀傳局表示，居家檢疫偷跑、違規脫口罩或飲食的情況都沒有，秩序良好。人潮不如預期，跨年晚會主持人黃子佼非常有感，他說，以往北市府前跨年晚會，粉絲都要前一個禮拜就來占位，不過今年人潮竟只有百分之一。

捷運也一樣冷清，昨晚10時統計，捷運全線總運量約221萬人次，北市府周邊四站運量16萬6000人次；相較去年同期，捷運全線總運量高達約224萬人次，北市府周邊四站多達20萬2000人次，明顯減少許多。信義商圈周邊超商業者往年都要拆門迎市，今年人潮不如以往，就連超商業者都出現「員工比客人多」的窘境。

台北跨年「台北最High新年城」逆風舉行，由田馥甄開場，伍佰獨家倒數前壓軸，蕭敬騰則是倒數後壓軸。看直播的網友也發現晚會場面冷清，紛紛留言「有夠冷」、「第一次看跨年人這麼少」。

台北市政府舉辦的跨年晚會昨晚登場，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見...
台北市政府舉辦的跨年晚會昨晚登場，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。（記者侯永全／攝影）

而曾國城領軍的高雄義大場，雖改成線上直播，但因為義大早有許多消費者為了看跨年晚會、煙火而訂房，現場仍安置了5000個座位，每一個都相隔超過一公尺以上。

從南韓特地來台隔離演出的「少女時代」團員孝淵，最後二次採檢陰性，如期在台南登台，不過，她大老遠來，面對的是台下沒觀眾的線上演出。嘉義市跨年場地體育場昨晚相當清冷，「警察比行人多」。

全台多數縣市宣布改線上跨年，台北市長柯文哲昨在跨年倒數前14個小時宣布跨年照辦，柯文哲說，他與衛福部長陳時中確認過，台灣沒有不明社區感染案例，所以務實理性決策，「不被不理性的恐懼打敗」。他坦言，這個政治壓力很大，過去他決策不超過30秒，但為了決定跨年要不要辦，想了一個晚上。

眾多縣市停辦跨年活動，而民進黨執政縣市跨年活動更相繼改為線上，外界質疑指揮中心並未說出疫情真相，對此，陳時中昨嚴正駁斥，絕對沒有隱匿疫情，不論台北市副市長黃珊珊、行政院長蘇貞昌及綠營市長詢問，「我給的答覆都一樣」。

外界質疑，柯是因跨年花的預算多，所以不敢喊卡？柯文哲說，「沒有一個政治人物，會因為錢（經費）的東西，用政治生命去賭注」。有媒體問柯，是否認為跨年決策，是民進黨挖洞給他跳？從萊豬到跨年，中央都沒訂出統一標準，卻丟給地方政府？柯文哲聽了狂笑，隨後回答記者，「你實在太會問了」。

疫情 捷運 超商

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