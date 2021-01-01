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台股封關1萬4732點寫新高 股民平均賺41萬

台灣新聞組╱台北1日電
2020年台股封關收在1萬4732點史上新高，累計去年大漲2735點，全年漲幅22%。(本報資料照片)
2020年台股封關收在1萬4732點史上新高，累計去年大漲2735點，全年漲幅22%。(本報資料照片)

2020年台北股匯市畫下句點，加權指數昨封關收在1萬4732點史上新高，累計去年大漲2735點，全年漲幅22%，市值增加8.4兆元(台幣，下同，約2960億美元)，扣除外資持股後，民眾持股市值增約4.6兆元，以開戶人數1117萬人計算，每位股民平均賺進約41萬餘元。

新台幣匯市則在央行「強力鎮守」下，以28.508元單日最低點封關，但仍續創1997年7月31日以來、近23年半新高，也創1997年以來封關價新高；累計全年升值1.598元，升幅達5.61%。

台股昨在台積電再創新高價530元領軍下，收盤上漲44點。去年最受關注個股當屬「護國神山」台積電，全年漲幅達六成，市值大增5.16兆元，攀升至13.74兆元最高市值紀錄，也遙遙領先台股漲幅；台積電去年股價共上漲199元，等於每位投資人若持有1年，每張就賺近20萬元。

去年台股在4月8日重新回到萬點後，到封關日止，已連續186個營業日在萬點以上。目前投信投顧與證券業者持續看好今年台股，但永豐金控首席經濟學家黃蔭基則提醒投資人，現在台股已到高點，「目前進場是做空不對、做多難睡」，有股票不管如何就要續抱，空手者現在進場划不來，建議修正至1萬3000點時再進場。

值得注意的是，去年外資賣超台股5402億元，超越美國次貸風暴以來外資最大賣超金額；台股指數持續衝高，外資持有上市櫃股票市值依舊大增4752億元，來到21.2兆元新高，堪稱市場贏家。

去年受疫情影響，台股3月跌至低點8523點，政府動用國安基金護盤，盤中最高點則是昨天寫下的1萬4760點，高低點相差6236點。此外，台股日均量約2007億元，也寫下歷史新高；其中更有4個交易日成交量突破3000億元。

在匯市方面，去年初疫情爆發，新台幣匯率3月曾貶至30.5元，隨後各國祭出無限量寬鬆措施救市，加上台灣防疫得宜，台幣一路升值，央行苦撐到2020年最後一天，守住盤中28元、尾盤28.5元的雙防線，但匯銀主管認為，國際寬鬆貨幣政策不會結束，大勢所趨下，今年可能「向28元掰掰、邁向27元」。

台股 台積電 疫情

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