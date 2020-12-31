我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

3倍券期限到 40萬人未領取 只帶來替代性消費

台灣新聞組╱台北31日電
幣別：台幣
幣別：台幣

振興三倍券使用期限到今天為止。經濟部統計，自7月15日上路後到昨天為止，超過2331萬人領取三倍券，領取比率約為98%。約40萬具領取資格的民眾尚未領取，店家已兌領金額超過608.3億元(台幣，下同，約21億美元)。另外，數位藝Fun券使用率逾九成，客庄券使用率逾八成。

行政院昨天指出，全台領取三倍券的民眾，有2150萬餘人領取紙本，181萬餘人使用數位綁定。只有8%的民眾選擇綁定數位三倍券，效果不如預期，原本計畫藉此提升台灣非現金支付的目的宣告失敗。

經濟部統計，7至11月零售業及餐飲業營業額都呈現顯著成長，可見確實有效刺激內需市場。

但業者觀察三倍券流向，仍以民生產業為大宗，一如當初預估只帶來「替代性消費」，超市、量販通路對三倍券最有感，民眾大多購買米、油、衛生紙等。有夜市攤販認為毫無幫助，受益都是百貨商場。

經濟部中企處副處長蘇文玲表示，數位三倍券有162萬人已經全額使用完畢、拿到回饋金，累計消費額為94億元，平均每人消費5791元，超過三倍券的3000元，代表確實出現乘數效應。初步推估已帶動超過1000億元消費。

不過，中央大學經濟學系教授邱俊榮表示，政府結算時，把所有透過消費使用的三倍券數字都作為「成績」，但這不完全是「新增消費」。學者會另外進行調查，了解「替代性消費」與「新增消費」的比重，估算三倍券的真正效益。

若細分數位券綁定，69%選擇信用卡綁定，顯示民眾仍習慣使用信用卡，而不是行動支付。7月初，政府宣布三倍券可採信用卡、電子票證、電子支付三種數位綁定，銀行業者爭搶三倍券商機，但不少消費者反映辦卡困難，部分銀行「限制多」也成為民眾卻步因素。另外，三倍券消費排除電商，也讓數位券的誘因減半。

金管會2015年訂下5年內非現金支付比率達52%目標，今年確定無法達標。三倍券紙本完勝數位，更讓主管機關發現警訊。

振興三倍券使用31日到期，政府統計領取紙本三倍券的民眾約98%，政府推銷非現金支...
振興三倍券使用31日到期，政府統計領取紙本三倍券的民眾約98%，政府推銷非現金支付成效不如預期。(本報資料照片)

信用卡 台灣 行動支付

上一則

開鍘！萊豬跑票3綠委 停權3年罰3萬

下一則

辦馬英九賣台不辦蔡英文 國民黨控監委公報私仇

延伸閱讀

ADS馬田電腦-專營餐館電腦系統一站服務，免費終身技術支持！

ADS馬田電腦-專營餐館電腦系統一站服務，免費終身技術支持！
投審會通過 台積電來美設廠放行

投審會通過 台積電來美設廠放行
台外銷訂單「連九紅」 連3月單月創高

台外銷訂單「連九紅」 連3月單月創高
遭熟識詐財 律師：多數貪念作祟

遭熟識詐財 律師：多數貪念作祟

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
向太（左一）赴台探望兒媳郭碧婷（中），左二為郭碧婷爸爸，右二為向佐和向華強（右一）。取材自微博

陸委會證實 港影視大亨向華強已提在台依親居留申請

2020-12-24 06:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診