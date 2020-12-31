3倍券期限到 40萬人未領取 只帶來替代性消費

幣別：台幣

振興三倍券使用期限到今天為止。經濟部統計，自7月15日上路後到昨天為止，超過2331萬人領取三倍券，領取比率約為98%。約40萬具領取資格的民眾尚未領取，店家已兌領金額超過608.3億元(台幣，下同，約21億美元)。另外，數位藝Fun券使用率逾九成，客庄券使用率逾八成。

行政院昨天指出，全台領取三倍券的民眾，有2150萬餘人領取紙本，181萬餘人使用數位綁定。只有8%的民眾選擇綁定數位三倍券，效果不如預期，原本計畫藉此提升台灣 非現金支付的目的宣告失敗。

經濟部統計，7至11月零售業及餐飲業營業額都呈現顯著成長，可見確實有效刺激內需市場。

但業者觀察三倍券流向，仍以民生產業為大宗，一如當初預估只帶來「替代性消費」，超市、量販通路對三倍券最有感，民眾大多購買米、油、衛生紙等。有夜市攤販認為毫無幫助，受益都是百貨商場。

經濟部中企處副處長蘇文玲表示，數位三倍券有162萬人已經全額使用完畢、拿到回饋金，累計消費額為94億元，平均每人消費5791元，超過三倍券的3000元，代表確實出現乘數效應。初步推估已帶動超過1000億元消費。

不過，中央大學經濟學系教授邱俊榮表示，政府結算時，把所有透過消費使用的三倍券數字都作為「成績」，但這不完全是「新增消費」。學者會另外進行調查，了解「替代性消費」與「新增消費」的比重，估算三倍券的真正效益。

若細分數位券綁定，69%選擇信用卡 綁定，顯示民眾仍習慣使用信用卡，而不是行動支付 。7月初，政府宣布三倍券可採信用卡、電子票證、電子支付三種數位綁定，銀行業者爭搶三倍券商機，但不少消費者反映辦卡困難，部分銀行「限制多」也成為民眾卻步因素。另外，三倍券消費排除電商，也讓數位券的誘因減半。

金管會2015年訂下5年內非現金支付比率達52%目標，今年確定無法達標。三倍券紙本完勝數位，更讓主管機關發現警訊。