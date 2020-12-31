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民法修正 離婚後剩餘財產不必均分

記者周志豪／台北31日電
立法院院會30日由院長游錫堃主持，三讀通過多條法案。(記者胡經周／攝影)
立法院院會30日由院長游錫堃主持，三讀通過多條法案。(記者胡經周／攝影)

立法院昨三讀修正民法第1030條之一，將夫妻剩餘財產平均分配的裁量基準更具體化。未來夫妻離婚或變更法定財產制後，剩餘財產分配可視對家務勞動、子女照養、同居或分居情形，由法院調整或免除一方比重，具體保障負擔家務卻經濟弱勢的一方。

領銜提案的民進黨立委周春米指出，現行法律規定，夫妻剩餘財產平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額，但法院要介入裁量時，也沒有太多武器做司法審酌；修法把裁量標準具體列出，可讓未來剩餘財產分配更公平。

時代力量立委邱顯智說，未來法院對剩餘財產分配，可審酌家庭勞動付出狀況調整，讓剩餘財產分配更公平，保障婚姻關係中弱勢一方；例如，先生在外工作，太太在家帶小孩，若有一天離婚，太太不會完全無法取得婚姻關係中所得財產。

現行民法第1030條之一第一項及第二項條文規定，法定財產制關係消滅時，夫或妻現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產的差額，應平均分配，但因繼承或其他無償取得的財產及慰撫金不在此限；若平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額。

昨天三讀修正第二項條文為「夫妻之一方對於婚姻生活無貢獻或協力，或有其他情事，致平均分配有失公平者，法院得調整或免除其分配額」。

為使夫妻之一方「無貢獻或協力」及「其他情事」有具體客觀事由作為審酌參考，修法也增訂「法院為前項裁判時，應綜合衡酌夫妻婚姻存續期間之家事勞動、子女照顧養育、對家庭付出之整體協力狀況、共同生活及分居時間之久暫、婚後財產取得時間、雙方之經濟能力等因素」。

曾任法官的周春米認為，立法把法官審查時的裁量標準具體列出，可供司法將來裁量時做決定；修法也有助於將來財產分配上更趨公平、保障雙方。

民進黨

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