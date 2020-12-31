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陳時中鬆口：2000萬劑疫苗 最快明年3月到

記者邱宜君、陳婕翎／台北31日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者許正宏／攝影)
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者許正宏／攝影)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天終於鬆口表示，已購得2000萬劑新冠疫苗，分別是COVAX平台476萬劑、牛津AZ疫苗1000萬劑，另家洽談中廠商可供500萬劑，預計最快明年3月到貨，已經擬定公費接種九大類對象，預計一年接種完畢。

陳時中說，指揮中心正在擬定施打疫苗計畫，未來將視台灣疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求民眾自費接種方案。

「接種疫苗時程不能操之在我」。陳時中說，台灣預計購買3000萬劑疫苗，確定已買到的2000萬劑若如期抵台，預計一開始也會掀起搶打潮，後來打氣趨緩，因此短則半年、多則一年才能完，疫苗效期約一年，但也擔心國外傳出不良反應而影響施打意願。

至於COVAX疫苗包括哪些？洽談中的廠商為何？陳時中三緘其口，原因是台灣面臨政治力量打壓，可能今天才高高興興公布，廠商明天就被打壓而被迫減量。「我們不能不防，所以要非常確定才能公布。」目前「口袋內」2000萬劑疫苗，應該是足夠台灣度過明年第一、二季，預計明年第三季疫苗從賣方市場轉變為買方市場，到時候國產疫苗也可以接棒。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙預估，明年全球生產近100億劑疫苗，包括美國33億、英國37.5億、俄國10億、中國15億，原料、玻璃瓶、設備、儲存、價格、追加第二劑等因素，均會影響疫苗供需平衡，世界衛生組織估最快到明年底，全世界才有足夠疫苗。

疫苗 台灣 陳時中

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