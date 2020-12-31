變種病毒襲台 元旦起鎖國一個月

台灣出現首例英國變種病毒確診個案，指揮中心緊急宣布，自明年元旦零時起鎖國一個月。(記者鄭超文／攝影)

英國變種新冠病毒攻陷各國，台灣 也驗出首例變種病毒，中央流行疫情指揮中心昨天公布，本月27日自英返台華航班機發燒少年（案792）入境時發燒，Ct值15.7，病毒量極高，經基因比對確定感染英國變種病毒，目前症狀輕微，在醫院隔離治療中。

因國際疫情嚴峻，指揮中心重啟今年3月鎖國政策。指揮官陳時中宣布，明年元旦起限縮非本國籍人士入境，明年1月15日起禁非居家檢疫者同住，邊境 管制新措施預定實施一個月，「邊境是大防護罩，口罩是個人防護罩」。

陳時中原先說，台灣有管理優良的集中檢疫所，不用鎖國也能達到防疫 效果，「其他國家封，因為他們疫情嚴重很多，防疫或醫療量能不足以擔起任務。」沒想到隔不到48小時突然宣布鎖國。

陳時中解釋，之前台灣無變種病毒，未在第一時間封邊境，如今出現首例，顯然變種病毒已傳遍五大洲，限制個別地區防疫效果不大，但無作為風險過大，要將到處流竄的病毒阻絕於社區之外就要邊境阻絕，選擇先保護民眾，阻絕非本國人入境，「日本狀況是鎖了，我們也差不多」。

明天起，非台籍人士符合持有居留證、商務履約、國人配偶及未成年子女或專案許可，始得入境；跨國企業內部調動港澳人士、外交公務、人道考量外籍人士也可到台。至於短期商務人士縮短居家檢疫專案，除已通過審查者外，其餘恢復14天居家檢疫；暫停旅客到台轉機、國際醫療。

針對入境旅客，除須依原規定檢附登機前三日內檢驗報告，明年1月15日起，須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則；若選擇居家檢疫，須一人一戶且經切結，只容許入境同行者同住。

台灣振興醫院感染科主任李明政提醒，台灣防疫策略應與邊境力度齊升，冬季病毒活躍度最高，再加上適逢新曆及農曆新年返國潮，增加漏網之魚風險，「明年1、2月將是台灣是否爆發社區傳播關鍵時刻」。