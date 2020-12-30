台灣購買2千萬劑新冠肺炎疫苗 明年3月到貨

台灣洽購COVID-19疫苗總計近2000萬劑，包含COVAX、、AstraZeneca疫苗，明年三月到貨。(路透)

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 今日表示，指揮中心洽購COVID-19疫苗 總計近2000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1000萬劑及另一家洽談中。預期最早可能供貨時程為110年3月，疫苗所需冷鏈系統也已規劃，另尚與數家已進行第三期臨床試驗之疫苗廠商持續洽談中。

陳時中表示，基於國際疫情持續嚴峻且不斷有復燃趨勢，疫苗對於其後台灣疫情防治與防護是至為迫切且必要的防治策略，該項疫苗現階段仍屬賣方市場，指揮中心採取「國際投資」(參與WHO、GAVI、CEPI主導COVAX機制)、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行。

陳時中說明，由於國外疫情緊迫，故部分國家因疫情嚴峻已開始施打緊急授權使用之COVID-19疫苗，惟疫苗於社區大量接種仍存在諸多未確定之風險。

指揮中心將持續蒐集國外疫苗施打狀況及因應作法，以更清楚掌握疫苗之安全性及有效性等資料，同時研訂國內疫苗接種實務作業準則及部署規劃。至有關疫苗護照部分，亦將協請專家配合國際共同使用規格研議開發，以應屆時國際通行所需。

陳時中表示，為使疫苗能發揮群體免疫效益，指揮中心規劃採購涵蓋約65%人口之需求劑量，以每人接種2劑估算，預計購置3000萬劑疫苗，並以公費方式依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，提供醫事人員等風險族群接種。

另將持續透過多元管道密切洽購足敷國人所需之疫苗，未來亦將視疫情狀況、疫苗取得數量及適用對象等滾動調整，同時評估開放緊急特殊需求之民眾自費接種方案。