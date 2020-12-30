台防疫好卻輸在疫苗 敲不開世衛大門

台灣在「疫苗獲取率」排名表現不佳。圖為英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗。(美聯社)

新冠肺炎已大流行一年，想擺脫這場瘟疫，還得仰賴疫苗 。英國、美國 、歐盟和加拿大已批准輝瑞疫苗緊急使用並陸續為民眾施打，美國也批准了莫德納（Moderna）疫苗，但亞太地區國家對新冠疫苗抱持更謹慎的態度，連先進的日本和南韓都要等到明年2月才開始施打，許多國家更要等到明年下半年。

彭博日前公布最新版「抗疫韌性排名」，不論在新增病例、最近一個月死亡率和陽性確診率，台灣 皆表現優異，唯獨在「疫苗獲取率」，台灣僅有26.2%，遠低於紐西蘭的246.8%，也低於日本的119.9%。

前疾管局長蘇益仁早在數月前提醒，疫苗是未來抗疫戰爭中最大的挑戰，但台灣疫苗採購與自產研發進度都不樂觀。抗疫第一道防線仰賴檢驗試劑，南韓2月獲准生產核酸檢驗試劑（PCR），3月已量產並出口，台產第一支核酸檢驗試劑4月底才通過食藥署緊急使用授權，得以專案製造，也慢了一拍。

台灣對抗新冠肺炎成果受國際肯定，卻仍無法敲開世界衛生大會（WHA）的大門。熟悉外交人士分析，民進黨政府讓兩岸關係降到冰點甚至屢有衝突，再加上美國又退出世界衛生組織（WHO）等國際組織，台灣未來參加WHA仍困難重重。

這名人士分析，台灣今年仍無法以觀察員身分參與WHA，台灣沒有參加損失不大，因為組織內的美國、日本等大國可以協助把訊息傳遞給我們；但像今年發生疫情，WHO的專家就無法到台灣評估情況、提供協助，這是很大的損失。