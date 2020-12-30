2020台灣離世名人 揮別李登輝、郝柏村…

2000年5月20日第一次政黨輪替，李登輝卸任總統時揮手向民眾道再見，右為陳水扁。（本報資料照片）

2020年，在新冠疫情陰霾下，台灣 有許多名人告別這個世界：前總統李登輝在住院174天後離世，從參謀總長當到行政院長的郝柏村也因病去世；文壇則痛失客家文學之母鍾肇政、詩人楊牧；救過多人性命的華人肝膽腸胃科權威陳定信，最終也敵不過癌魔…

李登輝 民主先生 黑金教父／98歲

李登輝是首位直接民選的總統，當政12年，在台灣政壇既呼風喚雨也翻雲覆雨；他一度是國際稱譽的「民主先生」，其後也成了縱惡台灣政壇的「黑金教父」，生前評價毀譽兩極，難以蓋棺論定。

李登輝一度加入共產黨，取得美國 康乃爾大學農業經濟博士後，成為國民黨政府刻意栽培的台灣菁英之一；他曾任行政院政務委員、台北市長、台灣省主席與副總統；蔣經國1988年病逝，李登輝依憲法繼任國家元首，並在修憲後於1996年當選首位直選總統，2000年卸任。

李登輝主政期間，主導六次憲改，終止動員戡亂時期臨時條款，確立總統直選、開放直轄市長直選，以及政府運作體制，贏得「民主先生」封號。

為打破兩岸僵局，李登輝1992年促成辜汪會談，但1995年他赴康乃爾大學，導致中國 中斷兩岸交流，並在1996年發動台海危機；他在1999年提出「兩國論」，導致兩岸關係結冰，加上一些對國家定位的言論，從「國家統一」的信奉者，逐漸演變被視為「台獨教父」。

李登輝在總統兼國民黨主席任內，放任國民黨大掌櫃劉泰英，運用龐大黨產與黨營事業大搞金權政治；為保有政權，極力拉攏財團、地方派系，甚至有黑道背景者參選公職，讓台灣政壇淪為政、商、黑糾葛蒙塵的「黑金政治」，他也因此被許多批評者稱為「黑金教父」。

郝柏村一生出將入相，忠黨愛國，始終堅持「中華民國派」。（本報資料照片）

郝柏村 永遠的中華民國派／ 101歲

郝柏村出將入相，從軍官拜最高的四星上將參謀總長，後來接受立場始終不合的前總統李登輝邀請，放棄四星上將的終生榮銜，出任行政院院長；但兩人很快從「肝膽相照」，淪為「肝膽俱裂」。郝柏村與李登輝決裂後，曾與前司法院長林洋港搭檔，與李登輝、連戰競選正副總統，但並未成功。

郝一生戮力從戎從公，擔任軍職及公職期間為國付出的辛勞，尤其在八二三砲戰中守護國土有功。

郝柏村是永遠的「中華民國派」，堅持「台灣人也是中國人，愛中華民國才是愛台灣」，但對中共也不假辭色。

於梨華。（本報資料照片）

於梨華 留學生文學鼻祖／89歲

於梨華創作生涯橫跨半世紀，著有數十部小說與短篇故事，常取材她的經歷，描繪華人在戰後美國社會的處境，以她筆下的「無根的一代」聞名文壇。

在1967年出版的知名長篇小說「又見棕櫚，又見棕櫚」中，於梨華筆下的主人翁留學美國10年，取得博士學位後返台，疏離感卻因家人誇耀他在西方的生活經歷而加深，展現出留美學生的迷惘與寂寞，讓於梨華得到「留學生文學鼻祖」封號。

「客家文學之母」鍾肇政（中）5月16日晚辭世，享耆壽96歲。（本報資料照片）

鍾肇政 客家文學之母／96歲

鍾肇政1925年1月20日出生，生於日據時期新竹州大溪郡龍潭鄉九座寮，日治時代畢業於淡江中學、彰化青年師範學校，戰後曾就讀台灣大學中文系，後中途輟學，曾任龍潭國小教師；他長年筆耕不輟，知名作品包含1960年首部長篇小說「魯冰花」、1961年「濁流三部曲」、1964年「台灣人三部曲」等，有「客家文學之母」美譽。

詩人楊牧80歲辭世，多年來，他一直被認為可能是台灣第一個拿諾貝爾文學獎的作家。（本報資料照片）

楊牧 以詩介入社會／80歲

楊牧本名王靖獻，柏克萊加州大學博士、國立東華大學講座教授。著有散文、詩集、戲劇、評論、翻譯、編纂等中英文50餘種，代表作包括「葉珊散文集」、「楊牧詩集」、「山風海雨」等，2000年獲國家文藝獎。

楊牧自中學便矢志新詩創作、主編詩刊。他早年筆名葉珊，深受浪漫主義詩人的影響；1966年赴柏克萊攻讀博士學位，見證1960年代學生運動，32歲而改筆名為楊牧，嘗試以詩介入社會。1976年，他與中學同學葉步榮、詩人瘂弦、生化學家沈燕士共同創辦洪範書店，為台灣純文學出版重鎮。

楊牧詩藝的展現，在於鎔鑄中西文學傳統；散文的經營，則講究詩化的修辭和造境，體制嚴謹、格局宏大。去年辭世的諾貝爾文學獎評審馬悅然相當喜歡楊牧的作品，多次翻譯楊牧詩作。因此多年來，楊牧也被認為可能是台灣第一個拿到諾貝爾文學獎的作家。

有「台灣肝帝」之稱的台大醫學院教授陳定信。（本報資料照片）

陳定信 台灣肝帝 肝病權威／77歲

有台灣肝帝之稱的中研院士陳定信，畢生從事B型肝炎研究，最早證實台灣肝炎、肝硬化、肝癌的主要元凶就是B型肝炎病毒，及B型肝炎透過母子垂直傳染，並促成台灣推動新生兒全面施打B肝疫苗，讓新生兒Ｂ肝感染率降到1%以下，對肝炎防治貢獻卓著。

華人肝膽腸胃科權威仍敵不過「癌中之王」胰臟癌，令人不勝唏噓，家人探病時，曾感嘆地問「你救這樣多人，怎麼還會這樣？」當時陳定信只淡淡回答，「這是命。」

因直升機失事而罹難的參謀總長沈一鳴，曾經擔任空軍司令。（本報資料照片）

沈一鳴 參謀總長 軍中儒將／63歲

中華民國軍方發生有史以來最嚴重的高階將領空難，參謀總長沈一鳴上將1月2日上午搭乘直升機，預計飛往宜蘭東澳嶺雷達站慰問官兵，座機卻不幸於台灣東北山區失事墜毀，全機13位官兵包括沈一鳴在內共八人罹難，噩訊傳來，各界咸感意外震驚。

沈一鳴在空軍服役40年，經歷豐富罕見其匹。1979年從台灣空軍官校第一名畢業；1980年代，台軍應沙烏地阿拉伯之邀，執行代號「大漠」神祕任務，派出空地勤人員到北葉門，協助葉國空軍建軍。

除了飛行技術一流，沈一鳴是空軍少數具備美國空軍戰爭學院學歷的將領；他熱愛運動，操守嚴謹，待人客氣，是部屬心目中不刁難人的好長官。由於各方面表現傑出，沈一鳴很早就被視為空軍乃至三軍的領導接班人，也是未來國防部長的人選；沒想到接任參謀總長半年，就不幸墜機殉職。

作家王曉波辭世，骨灰將撒在台灣海峽。（本報資料照片）

王曉波 台大教授 捲哲學系事件／77歲

王曉波1943年生於江西省鉛山縣，曾任教台灣大學哲學系、文化大學哲學系，主攻中國哲學與台灣史。1970年代在台大校園鼓吹自由主義、介紹保釣運動，捲入「台大哲學系事件」，以「為匪宣傳」的罪名遭警備總部拘留訊問，直到1997年，哲學系事件獲平反後，復職重返台大授課。他在1991年創立「海峽評論」，被認為是台灣少數的左派雜誌。

2014年，教育部推動「課綱微調」，屢遭獨派人士抗議是「去台灣化」，引發青年學生占領教育部。當時身為課綱小組召集人的王曉波，主張微調是讓課綱更合乎憲法、反對教科書的「去中國化」。