新聞眼／台灣惜命「鎖」住疫情 但關不住失去的先機

台灣以隔離防疫，今年交出不錯成績單。圖為華航櫃台前冷冷清清。(記者鄭超文／攝影)

新冠肺炎疫情 在國際延燒，台灣 多次與社區感染擦肩而過，全民惜命，造就團結，交出了1張漂亮防疫 成績單，如今即將迎來全球難得的跨年晚會，但新冠病毒對全球的威脅持續，展望前程，依舊如履薄冰。

台灣防疫成績好，沒有封城，在疫情期間，學校沒有關上校門、公司行號照常營運，歲月靜好，這是台灣人引以為傲的成果。這個成果，固然有我們政府公衛官員的努力，更重要的是，全民對防疫有共識，和其他國家相較，民眾的自覺自警，社會的相互約束，是其他國家難以企及的。

但「防疫優等生」光輝可能也讓我們忽略了一些重要的事，例如多數人不認為疫苗有絕對必要性，生技量能本就薄弱的台灣，更失研發先機。口罩國家隊固然可貴，但背後出現的弊端讓國家隊光環蒙塵。更不用說，檢驗試劑的研發已失去先機，政府雖給予平台，但不及南韓政府的強勢介入。政府在防疫作為上有一定的努力，但對相關政策與作為的檢視，我們的不足越來越明顯。

這1年，相較於全世界，台灣的時光彷彿停止，成為地球上唯一留在2019年的人類，並沒有實際經歷真正的2020年。我們不希望疫情帶來生離死別與醫療崩潰，但也忽略了疫情之下，世界轉運，其他國家在生技與藥物研發、遠距工作等技術進展。陳時中雖說我們沒「鎖國」，但也不能不承認，這一年下來的成果，正因為我們「鎖」得很好。

嚴格說來，台灣其實並未真正與新冠病毒正面交手，明年起有些國家已接種疫苗、有些國家利用快速檢驗取得免疫護照，我們若只能以隔離防疫，勢必將面臨更大的挑戰。我們今年交出了不錯成績單，希望明年依然能夠是全球的優等生。