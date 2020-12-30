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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

遭網友罵「無恥舔美賣台」 陳時中：為了防疫不得已才提告

記者賴佩璇、邱瑞杰／台北30電
一名賴姓男子對衛福部長陳時中對新冠肺炎防疫政策有意見，今年6月在臉書社團發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」。陳時中看見訊息後憤而提告。(本報資料照片)
一名賴姓男子對衛福部長陳時中對新冠肺炎防疫政策有意見，今年6月在臉書社團發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」。陳時中看見訊息後憤而提告。(本報資料照片)

賴姓男子對衛福部長陳時中新冠肺炎防疫政策有意見，六月在臉書社團發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳看見訊息後提告妨害名譽。台北地檢署認為賴質疑指揮中心「隱瞞疫情」不是全無所本，但「無恥舔美賣台」貶低人格及社會評價，依公然侮辱罪起訴。

陳時中昨晚在基隆對此表示，當時大家對疫情很緊張，如果大家對指揮中心產生懷疑，人心浮動，防疫一定會失敗，提告是不得已的作法。

檢方調查，賴因對陳時中的新冠肺炎防疫政策有意見，今年六月某日，在臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」。陳時中發現後，六月六日具狀提告。

賴坦承發文，但稱僅是陳述事實。檢方依據聯合新聞網三月九日標題「我國輸出病歷例至菲律賓？指揮中心駁游菲男並非在台染疫」的新聞報導內容，認為指揮中心雖就此有提出說明、駁斥，但賴根據新聞報導內容質疑指揮中心「隱瞞疫情」不是全無所本。

不過賴另以「無恥舔美賣台」辱罵陳時中，這足以貶低他的人格和社會評價，此部分依法起訴。

陳時中說，四月底正是大家對疫情很緊張的時候。在那樣情境下，如果大家都對指揮中心產生懷疑，社會人心會非常浮動，如因此造成大家對疫情或防疫各種措施有懷疑，沒有全民一致，一定會失敗。

陳時中表示，在那樣緊張的情況，提告是不得已的作法。希望在疫情期間，大家不要亂，我們是跟病毒在作戰，自己人不要亂了自己人的陣腳。

疫情 陳時中 防疫

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