不甩防疫！台籍已婚機師下機頻約砲 長榮開鍘

先前長榮航空紐籍機師未遵守防疫 規定，造成台灣 本土零確診破功，長榮航空內查違反防疫規定的員工，一共開鍘四位空服員、兩位機師。今天有媒體再爆，長榮另位遭開除的副機師，同樣無視隔離規定，隱瞞已婚身分到處約砲，疫情 期間也是一下機就約女子到家中約會，私生活複雜。

根據鏡周刊報導，這名長榮Y姓副機師的女密友X女爆料，她在不知情的狀況下與Y男交往三年多，Y男常常一飛回台灣，就約她到桃園南崁的家中進行親密行為，後來才發現對方是「已婚玩咖」，慣性用通訊軟體約女子到家中，且聯絡對象高達10人，就連在疫情期間，Y男也無視防疫規定，下機後照樣到處約砲。

X女不甘心被辜負，曾發律師函通報長榮Y男副機師「下機就約砲」的行為，但得到長榮回應「不管機師私事」；但她氣憤表示，紐籍機師就是因為私生活混亂，導致台灣零本土確診，X女質疑：「機師不甩規定到處約砲，難道不怕變成另一個防疫破口嗎？政府根本就不應該信任長榮自主管理的說詞，最好要對這些機師進行全面的疫調。」

據報導，長榮航空對此表示，將持續調查機師是否有違反防疫規定的情形，由於Y姓副機師在檢疫期間與友人在家私會，違反相關規定，經事實調查委員會調查確認事證後，移送紀律委員會議處，決議予以免職。