英返台班機3確診 陳時中：台灣不用鎖國防疫

指揮中心指揮官陳時中宣布，新增八例境外移入個案，其中三例為前晚自英返台的華航班機乘客。(圖：指揮中心提供)

前晚自英返台華航班機旅客的檢驗狀況，全民關心，114名旅客中，三人確診，包括入境時發燒、轉至桃園醫院的台灣 籍十多歲男性（案792），Ct值15.7，病毒量極高。指揮中心表示，最快三天完成病毒比對，確定是否為全台首例英國 變異病毒感染者。

指揮中心指揮官陳時中 昨天宣布，台灣新增八例境外移入個案，一人來自菲律賓、一人來自印尼，另外六人來自英國，其中三人為27日華航英國返台班機乘客，另外兩人案793與794，分別為英國籍30多歲男性與台灣籍十多歲女性，皆無症狀，Ct值為34.5與33.5，推估已感染一段時間。

陳時中也說，將對英國返台的這三名確診者進行病毒分析，研究是否為變種病毒。外界質疑，為何不對英國採全面斷航手段？陳時中回應，台灣有管理優良的集中檢疫所，且品質好，有堅強堡壘，台灣不用鎖國也能達到防疫效果。其他國家為何要封，因為他們疫情嚴重很多，防疫或醫療量能不足以擔起任務。

針對案792於下機時發燒，指揮中心發言人莊人祥研判，「案792發病日就是搭機日」，可能在航程中發病，以致入境時體溫超過攝氏39度，病毒量較高。陳時中則強調，搭機有無服用退燒藥，希望入境旅客誠實以對，若有服藥，應據實告知。

華航班機除了三名旅客確診，其餘124人（含13名機組人員）採檢皆為陰性，目前111人住進集中檢疫所，醫療應變組副組長王必勝說，有四人持續出現上呼吸道症狀，三人鼻塞、輕微流鼻水，一人流鼻水有痰，狀況不嚴重，將持續追蹤。

元旦起機組員居檢延為7天

另外，先前紐籍機師染疫，造成台灣本土零確診破功。中央流行疫情指揮中心昨提升機組員防疫檢疫規範，現行機組人員居家檢疫僅需三至五天，自明年元旦起一律七天，期滿後採檢陰性才能進入社區，第八至第14天需遵循加強版自主健康管理，不可到百貨、夜市等公共場所。

彭博日前公布最新全球抗疫表現排行榜，台灣高居第二。新冠肺炎今年席捲全球，台灣自從去年12月31日疾管署宣布武漢直飛班機登機檢疫，如今抗疫將滿周年，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，台灣守住疫情，全靠第一線醫護人員及民眾守護彼此。