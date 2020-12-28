桃機最高規格防疫！英班機127人抵台 3人確診

在防疫人員引導下，114名從英國入境桃機、戴口罩、穿隔離衣的旅客，緩步走至防疫專區（Ａ七內候機室），並未與其他旅客混流。(記者鄭超文／攝影)

中央流行疫情指揮中心今公布台灣新增八例境外移入新冠肺炎確定病例，並公布英國 返台的旅客與機組員採檢結果。指揮官陳時中表示，今天共有八例境外移入，分別為英國、菲律賓、及印尼，當中第792例793例、794是昨天英國班機確診者。當中一名發燒乘客確診，其餘兩位是無症狀者。

華航CI082班機於昨天傍晚5點38分由英國倫敦抵達桃園機場 ，機上共有114名旅客（台灣籍90人、大陸地區1人、23名外籍旅客），連同13名機組人員，共127人，這是爆發變種病毒以來，單日自英國入境最高人數，讓桃園機場各單位繃緊神經；指揮中心採高規格防疫 ，在桃機設置檢疫專區，有一名旅客高燒至攝氏39度，疾管署人員立刻將他單獨帶到發燒篩檢站進行採檢，於今天宣布確診。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，昨共在機場與醫院採檢18件檢體，分別是13名機組員與五名旅客，除了一名發燒送醫外，其餘四名旅客均為過去14天內有過症狀，下機後被帶到發燒篩檢站進行採檢，不過經檢疫人員評估後，這四人仍與其他旅客一同搭車前往集中檢疫所。所有檢體送到昆陽實驗室。

陳宗彥說，旅客下機到採檢過程順利，從落地抵達到上巴士，約兩小時左右，113名旅客分送大台北三處檢疫所，收容人數分別為39人、57人與17人。13名機組員均無症狀，住進公司安排的防疫旅館進行14天居家檢疫。醫福會執行長王必勝表示，檢疫所採最高規格防疫，一人一室，單獨衛浴等，檢疫醫護團隊進駐，協助採檢。

為了不要有遺漏，疾管署在機場特別將體溫量測儀器搬到登機口，旅客一下飛機就必須脫帽或脫掉面罩量測體溫，隨後才進入候機室進行檢疫電子申報，跟一般旅客動線分離。申報結束後，旅客每十人一組，由穿著全套防護裝備的工作人員引導下，完成手提行李檢疫、入境證照查驗，立刻帶往第一航廈北側的專屬乘車區搭車，旅客也以梅花座方式區隔，乘坐六輛巴士，每車搭載大約20人，分別前往三個集中檢疫所。

蔡英文總統昨天到桃園市參加宗教活動時特別提醒，疫情威脅仍然存在，國際上甚至有再度流行趨勢，前幾天一個新增本土案例，更提醒民眾防疫不能鬆懈，出門戴口罩、勤洗手保護自己、也保護別人，讓台灣成為最安全的地方。