新聞眼／一味追求附帶價值 別忘海巡本業

圖為今年6月，台船公司製造的首艘4000噸級海巡艦命名下水典禮。（記者劉學聖／攝影）

蔡總統上任之後，對國防相關範疇表現的關注度的確高於馬、扁時代，並且高度強調「國造」。這種態度除了博得重視國防的名聲，當然也獲得政治回饋：中信造船董事長韓碧祥日前讚揚蔡總統，讓造船業「從奄奄一息變成體壯如牛」，不難想像相關產業在選戰必然支持有加。然而，在官民興高采烈、媒體一片揄揚之餘，強化國防或經略海洋的原始目的，是否被放在首要？

「平戰轉換」觀念並非蔡政府首創：15年前，海巡偉星艦就曾成功試射雄二飛彈。美國 海岸防衛隊曾裝備魚叉飛彈，近年在評估是否恢復。台灣 常年處於戰爭威脅邊緣，讓海巡擔負部分作戰任務，其實值得肯定。

儘管如此，執行上卻不宜買櫝還珠：以海巡剛交船的安平艦為例，總量高達12艘。官方強調其平戰轉換功能，可加裝雄風飛彈攻擊敵艦。問題是，海巡艦艇主要任務仍是執法，經常得與對方船隻旁靠，甚至衝撞推擠。安平艦沿襲沱江艦的雙船體設計，雖然快捷無比，鋁合金船身卻極不耐碰撞。

包括安平艦在內的22艘大型新造海巡艦，都以多管火箭取代火砲，更堪稱各國海巡與海軍的空前創舉。明年漢光演習，官方一再宣稱將安排安平艦試射雄風飛彈。事實上沒人懷疑安平艦可以發射雄風，真正該做的應該是安排鎮海火箭彈公開對海上目標射擊，看看其是否能因應執法或作戰的需求，才可能解台灣民眾的議論。

沒人能否認蔡政府重視國防，不過在執行面上，卻常過度強調附帶利益，本業似乎反而可打折扣，這才是最值得檢討的問題。