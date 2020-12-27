新聞評論╱防疫優等生「破功」 有辦法對抗變種病毒？

台灣苦守了253天的本土零確診已宣告破功，面對變種病毒的警覺也明顯不足，圖為中央疫情流行指揮中心指揮官陳時中。（記者季相儒／攝影）

正當全世界引頸期盼的新冠疫苗 初露曙光，英國 出現一種傳染力增加七成的變種新冠病毒，英國南部快速淪陷，50多個國家封鎖英國航班、關閉邊境，對自英入境旅客採取嚴格檢疫措施；英法邊境卡關塞爆的6000輛貨櫃車海，更成為全球媒體焦點，二天後法國有條件重啟邊界，又過三天才疏散完畢。但英國卻又宣布發現另一種來自南非的變種病毒，傳染力更強；而西非的奈及利亞似也出現第三種變種病毒。一夕之間，變種新冠病毒大爆發，各國嚴陣以待。

為什麼各國突然出現對英國的封鎖潮？因為9月發現的變種新冠病毒，迅速跨越病毒變異的中期，進入後期；核糖核酸在複製子代病毒時未能修正錯誤，以致出現變種病毒，而且複製速度越來越快，病毒量越來越高。這也是為什麼英國9月出現首例變種病毒，到11月、12月就先後引爆疫情新高峰；由英國迅速攀升的單日確診病例數、死亡數，大家預期變種新冠病毒擴散極其快速，現在不但已經擴散到歐陸多國與澳洲，並且蔓延到中東，這兩天更分別入侵香港、新加坡和日本。

那麼，目前已獲緊急授權使用的幾種新冠疫苗，面對變種病毒，還有用嗎？由於才剛開打，效果還待觀察，幾家生技藥廠繃緊神經等待，但都相當忐忑。幸好，各國專家與衛生官員大多數認為，目前的變種病毒理論上不影響疫苗保護力，至少當前輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康等三種領先的疫苗，都對現有變種病毒有效；但如果變種病毒越來越多，恐怕就要擔心了。

雖然台灣 與英國往來相對有限，但在各國紛紛提升措施防堵英國變種病毒入侵時，台灣瞻前顧後的反應不免令人擔心。一開始，中央流行疫情指揮中心以台灣還未偵測到英國變種病毒進入境內，且執行秋冬專案、14天檢疫可有效防堵，儼然是以不變應萬變；等到隔天才改口宣布台英航班減半，自英入境者集中檢疫14天，期滿前採檢。指揮中心信心滿滿。

問題是，此時台灣苦守了253天的本土零確診已宣告破功！紐籍機師在台灣自信自豪的防疫大網上，任性而輕鬆地鑽出一個大破洞；確診機師及其感染友人社區趴趴走多日，中央和地方還在為足跡公布混亂而吵成一團時，那張被中央掩蓋的隱藏版足跡圖，早已傳遍市民手機群組。指揮中心喝斥之餘，卻又緊急發布醫界通函，呼籲醫師提高警覺，加強通報及採檢。邊境前線能否守得住猶未可知，但失守的後方已經變成前線，而聖誕歡聚剛過，跨年人潮將至，這樣的防疫工作能帶給人民什麼信心？

疫苗仍然是遏制疫情、啟封解圍的最後希望。輝瑞應該已生產一定數量的疫苗，但受限零下70度的冷鏈運送條件，對許多國家都是難跨越的門檻，台灣亦然。許多人猜測，指揮中心聲稱已訂到460萬劑疫苗，可能就是輝瑞，但如何維持冷鏈水準將是一大考驗。不論如何，國際疫苗採購進度一變再變，開打時程一延再延，連購買數量都未能確定；而國產疫苗一期臨床試驗結果不如預期，恐怕3億元的二期研發補助經費都要落空，只能力拚明年6月上市。政府疫苗政策的內宣作很大，民眾如期施打的可能性很小。

防疫優等生的虛名與本土零確診的驕傲，讓台灣防疫開始「掉漆」（台語，引申為出現瑕疵），面對變種病毒的警覺也明顯不足。英國、南非距離台灣雖遠，但以病毒變異的速度，以及越來越強的傳染力，我們還只在關心跨年晚會，心態嫌鬆懈了。