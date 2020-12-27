120人自英飛返 台嚴防變種病毒「集中檢疫14天」

為防範英國變種新冠肺炎病毒可能經由旅客入侵，桃機規畫A7內候機室作為英國旅客檢疫電子申報區，清潔人員26日進行定時清潔消毒工作。（記者鄭超文／攝影）

英國 出現變種新冠肺炎病毒，中央流行疫情 指揮中心日前祭出航班砍半令，本月23日零時起，倫敦 飛返台北客機航班數減半，今晚將有120名旅客自英國搭乘華航班機抵台，挑戰變種病毒現蹤之後，單日自英國入境最高人數。指揮中心表示，防疫採取最高規格，返台者進入集中檢疫所14天，入境後及出關前都要採檢。

影音來源：聯合影音網

各國陸續針對變種病毒祭出嚴格防疫模式，全球50多國已禁止英國航班起降，日、韓、菲等亞洲國家也宣布暫停英國航班。日本政府26日宣布，自28日至明年1月底，禁止外國旅客新入境申請；香港要求外籍人士入境居家檢疫21天。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣針對英國已是加強作法，採檢模式比照包機及「菲律賓模式」，自英入境旅客及過去14天有英國旅遊史者，入境集中檢疫14天，檢疫前後兩次採檢，陰性才放行，並需自主健康管理。

12月23日啟動對英國入境者加強防疫後，已有26位旅客自英國返台，今晚120名旅客入境後，預計由六輛巴士，採取梅花座直送集中檢疫所。指揮官陳時中說，預計分散送往不同集中檢疫所，以移動距離愈短為原則，減少在外時間；他並向大家喊話：「進入集中檢疫所不是懲罰，是為讓家人更安全」。

指揮中心過去採檢模式採取「出關前採檢」，但大多數陽性個案的病毒已無法培養。陳時中說，本次及早採檢，若有病毒，培養出來的可能性高，可透過病毒基因定序，與國際資料比較，以便了解病毒特性，再加上檢疫完畢再採檢，就可多了解變種病毒時序變化。

莊人祥說，指揮中心掌握變種病毒B1.1.7重症或死亡率無明顯增加，傳播率增七成，但尚未釐清是否僅在英國當地才有如此高的傳播力，將持續蒐集資訊。

長榮航空倫敦航線自23日起暫停營運，12月底前航班確定取消，未來營運班次視疫情發展而定。至於華航，25、26日往返倫敦航班照舊，接下來倫敦航線將依市場需求及疫情狀況調整。不少旅客擔心受英國疫情影響，明年1月恐怕沒有班機飛台，紛紛趕在年底前搭機。

華航說，CI082航班預定當地時間26日晚間9時15分起飛，台北時間今晚6時15分抵達。將配合疾管署機場現場人員指示，引導旅客下機，由疾管署安排集中檢疫。