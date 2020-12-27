觀察站／貼台灣豬標章像掛春聯...只能防君子

萊豬元旦開放來台，農委會推出「台灣豬標章」，卻爆出貼有台灣豬標章的「鬍鬚張」，販售使用進口西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，引發各界疑慮。（記者林伯東／攝影）

再過五天，「萊豬禁令」退散後，明年元旦的第一道曙光，可能迎來土豬和洋豬的正面對決。

農委會主委陳吉仲26日說，不管是張貼農委會的「台灣 豬標章」或衛福部標註「產地為台灣」的豬貼紙，都必須百分百使用國產豬肉。衛福部食藥署食品組科長李婉媜說，若使用農委會的「台灣豬標章」，店內只能用國產豬；若店家同時使用國產豬與西班牙豬，應使用衛福部提供貼紙，並標註產地為台灣、西班牙。

農委會的豬標章，要求百分百使用台灣豬，違者最重可罰400萬元；但衛福部的豬貼紙，店家自主標明肉品產地，可能是台灣豬、也可以是西洋豬。同樣是政府規範，既有豬標章、又有豬貼紙，國產標章限用台灣豬，產地貼紙則可賣西洋豬；農委會和衛福部彷彿在玩繞口令，土豬、洋豬，消費者分得清？

知名的滷肉飯連鎖店「鬍鬚張」雖張貼台灣豬標章，紅麴燒肉便當卻使用西班牙豬肉，鬍鬚張的豬標章，消費者能不緊張？同樣標榜台灣豬標章的鍋貼水餃連鎖店「八方雲集」卻出現南北差異，在南部吃到台灣豬、在北部卻可能吃到進口豬，難道豬肉也會八方雲集？

萊豬尚未叩關，台灣已出現「一豬多制」，未來可能出現三大亂象，防君子難防豬隊友。

首先，不論是無意或有心，知名連鎖店家的魚目混「豬」恐怕只是冰山一角，為了安民心，以後店家牆壁可能都會自主貼上標章和貼紙，但若少了行政部門實質查核，標章或貼紙就像貼春聯一樣，祝福意義大於實質效果。未來萊豬叩關，如何防止「掛台灣豬頭卻賣進口豬肉」情形？

其次，政府不願標註萊劑，多數店家為求自清和愛台灣，一定會標示本店使用台灣豬，可能像鬍鬚張和八方雲集下場，未來也不敢使用更高檔的進口豬，是否導致「一萊殺百豬」結果？

最後，農委會和衛福部雖聲稱要強化稽核、全面清查，問題是台灣店家、攤販、夜市豈止成千上萬，難免掛一漏萬；巷口阿嬤販售的滷肉飯、肉圓、香腸等再製品，國家機器要如何清查？

今年跨年倒數有點揪心，一方面代表一年的結束，一方面卻又是萊豬進口的序曲。萊豬倒數，大家準備好了嗎？