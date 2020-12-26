新竹試辦暫緩 數位身分證推動生變

新竹市宣布暫緩試辦數位身分證，行政院表示，數位身分證要確保資安沒有問題與得到國人的信賴，才會全面推動。（圖：取自內政部網頁）

台灣 數位身分證（New eID）試辦政策一波多折，唯一列入試辦的新竹市昨表示傾向暫緩，行政院隨即宣布，數位身分證要確保資安 沒有問題與得到國人的信賴才會全面推動，目前已請內政部 再溝通，也再次檢視資安是否可進一步改善，評估與確認試辦日期是否延後，盼內政部不要輕易放棄。

新竹市政府表示，近來陸續接到許多市民、專家團體的聲音與建議，也持續和中央溝通，市府秉持市民優先、資安第一原則，若中央現階段無法對資安釋疑，市府傾向暫緩試辦。內政部次長陳宗彥說，新竹的試辦計畫仍在擬定中，一定會等到計畫完整後才會啟動小規模試行，內政部將持續和新竹市府溝通。

行政院去年8月通過數位身分證規畫案，為了化解外界對資安的疑慮，內政部起初宣布數位身分證規畫明年1至6月在澎湖縣、新竹市及新北市試行小規模換發，明年7月再啟動全面換發；但因爭議不斷，試辦範圍大縮水，最後僅剩科技重鎮新竹市先試辦，如今又有變化。

根據原本規畫，試行換發後，內政部會有「神祕客」、「賞金獵人」，並邀政委唐鳳擔任評審長，歡迎駭客找出數位身分證漏洞並改善；若可複製一張相同的數位身分證或偽造數位簽章並通過驗證者，最高提供新台幣500萬元獎金。

不過，換發數位身分證早已引發資安與隱私爭議，民進黨立委也數度批評；行政院長蘇貞昌日前表示，他已經決定，數位身分證要試辦到安全為止，不一定7月就要全國換發。

數位身分證政策萌生變數，行政院祕書長李孟諺說，正請內政部溝通，也再次檢視資安是否可改善，民眾疑慮部分也要對外說明，再評估與確認試辦日期是否延後。

李孟諺說，數位身分證仍要以資安爲最重要的考量，要確保資安沒有問題與得到國人的信賴才會全面推動，但盼內政部對1月試辦不要輕易放棄，要再努力。