台民法成年下修為18歲 2023年施行

立法院三讀，民法成年下修為18歲，屆齡可結婚。（記者蘇健忠／攝影）

歷經91年規範，中華民國對青年權益規範昨天跨出重要一步。立法院昨天三讀通過民法修正案，確定將成年年齡由現行20歲下修為18歲，訂、結婚年齡也納入性別平權概念，男女未滿17歲不得訂婚，未滿18歲不得結婚，新制自2023年元旦施行。

配合將成年年齡下修至18歲，昨天民法修正案也刪除「未成年者已結婚者」取得行為能力相關規定，以及「未成年結婚者」應得法定代理人同意等規定。

為避免新舊法間執行扞格，此次修法也明訂，2023年元旦滿18歲、未滿20歲者，同日前依法或契約享有的權益，仍得享有至20歲。新制上路前，若因「未成年者已結婚者」取得行為能者，屆時仍未滿18歲，仍適用修正前規定。

修法通過後，立法院長游錫堃昨在臉書 表示，這是「聖誕節 的禮物」，「18歲公民權」為接下來的修憲工程拉開序幕，其他有關年齡下修的法案預計下周陸續處理。

時代力量立委邱顯智表示，相關規定已存在91年，1929年立法背景早已大不相同，世界先進國家早將成年年齡降至18歲，連鄰近的日本都在2018年完成改革，台灣 這個修法遲到非常久，是把權利還給青年。

國民黨青年部前主任蕭敬嚴說，青年權益保障是一項進步，但18歲時經濟多半未獨立，修法結果象徵效果大於實際，反而是滿18歲須注意，未來依法要負起更多成人責任。

成年年齡由20歲下修為18歲，政大法律系副教授劉宏恩昨天在臉書發文指出，是意料中的事情，畢竟在現行法律體系中，18歲以上未滿20歲的年齡長期處於一種「尷尬年齡」的狀態。

他說，例如依據兒童及少年福利與權益保障法，12歲以上未滿18歲為少年，根據民法，又必須滿20歲才屬於成年。那麼，中間這段既不是「少年」又不是「成年」的年齡，在法律上究竟應該屬於什麼年呢？如果說他們是未成年，那又為什麼他們必須在刑法上要負擔完全責任能力？

劉宏恩說，不過，這個法律修正後的社會衝擊恐怕會比想像中大。以他所在的大學教育現場為例，他不知道以後各大學科系究竟還有什麼理由，要為「成年人」舉辦「新生家長親師座談會」？而大一大二同學們想要休學，將完全不需要家長同意，不想念的同學也不能任由家長越俎代庖來代為註冊，以後學校勢必要面對許多憂心如焚、來拜託學校但我們愛莫能助的家長。

他說，簡言之，社會及學校怎麼看待18、19歲的年輕人，以及怎麼看待他們的決定的「社會態度」，並不是law in books的問題，而是law in action的問題。前者只要把六法全書上的白紙黑字改一改就可以，後者卻是更為複雜且深遠的事情。社會各界及各機構行號，大家是否都知道該好好準備、必須要調整自己的態度及長久慣習了呢？大家應該要認真想想。